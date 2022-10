Dragon Ball Z Kakarot: Termin der Current-Gen-Version steht fest

Seit vergangenem Monat ist bekannt, dass „Dragon Ball Z Kakarot“ auf die PS5 und Xbox Series X/S kommt. Nun steht der genaue Erscheinungstermin fest: Am 13. Januar 2023 wird das Anime-Rollenspiel für die aktuellen Konsolen veröffentlicht.

Die üblichen Verbesserungen

Den Termin hat ein neuer Trailer von Bandai Namco Entertainment verraten. Hier veranschaulicht der Publisher die grafischen Verbesserungen. Neben der aufgehübschten Optik werden natürlich auch eine flüssigere Performance von 60 Bildern die Sekunde geboten.

Schaut euch das Video hier an:

Neben einer digitalen Version wird es auch eine physische Variante geben, die schon jetzt vorbestellt werden kann. Habt ihr das Spiel für die Old-Gen gekauft, könnt ihr wiederum ein kostenloses Upgrade in Anspruch nehmen.

Zum angegebenen Release-Tag könnt ihr zwischen drei verschiedenen Editionen auswählen:

Standard Edition – Hauptspiel. Digital Deluxe Edition – Hauptspiel, Deluxe-Kochgegenstand und der erste Season Pass. Legendary Edition – Hauptspiel, Deluxe-Kochgegenstand, legendärer Kochgegenstand und beide Season Pässe.

Geplant ist also noch ein zweiter Season Pass, der sich aus drei DLCs zusammensetzt. Über den ersten davon wissen wir: Der Name lautet „Bardock: Alone Against Fate“ und rückt Son-Gokus Vater in den Mittelpunkt. Mit ihm werden die Spieler neue Orte auf dem Planeten Vegeta erkunden. Zum Beispiel eine Siedlung und eine Basis, die zu Freezers Streitkräften gehören. Hier erlebt er als Teil von Freezers Armee gefährliche Schlachten.

Einen Termin hat Season Pass Nummer Zwei noch nicht. Sobald der Publisher dazu etwas mitteilt, werden wir es euch schnellstmöglich wissen lassen.

