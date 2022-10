Need for Speed Unbound: Geleakte Screenshots zeigen den neuen Artstyle

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage bestätigten Electronic Arts und die Entwickler von Criterion Games in dieser Woche, dass die offizielle Enthüllung von „Need for Speed: Unbound“ am morgigen Donnerstag erfolgen wird.

Die Präsentation des Rennspiels wird in Form eines Trailers erfolgen, der um 17 Uhr unserer Zeit auf dem offiziellen Youtube-Kanal zur Verfügung gestellt wird. Bereits im Vorfeld der Enthüllung erreichten uns die ersten Screenshots zu „Need for Speed: Unbound“, die aus einer Produktbeschreibung stammen, die von einem japanischen Online-Shop zu früh online gestellt wurde.

Im Rahmen der Screenshots wird uns ein erster Blick auf den neuen Artstyle ermöglicht, bei dem unter anderem auf Anime-Elemente gesetzt wird.

Des Weiteren lässt sich dem zu früh online gestellten Produkteintrag entnehmen, dass „Need for Speed: Unbound“ am 2. Dezember 2022 veröffentlicht wird. Ein Termin, der in den vergangenen Tagen bereits vom Industrie-Insider Tom Henderson ins Gespräch gebracht wurde. Ebenfalls bestätigt wird im Zuge des Produkteintrags offenbar, dass auf Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One verzichtet wird.

Eine Design-Entscheidung, die die verantwortlichen Entwickler von Criterion Games in die Lage versetzt, Gebrauch von der Hardware des PCs, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S zu machen, ohne auf die mittlerweile betagten Konsolen der alten Generation Rücksicht nehmen zu müssen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Alle wichtigen Details zu „Need for Speed: Unbound“ findet ihr morgen natürlich auch bei uns.

First screenshots of Need for Speed Unbound via Japanese retailer Neowing, which listed it early: https://t.co/q23uM1Ol7b

Launches Dec. 2. Currently only listed for PS5 (this is Japan—no Xbox physical edition). No PS4 version listed. Possibly new-gen-only? pic.twitter.com/aCWhuAh2oW

— Gematsu (@gematsu) October 5, 2022