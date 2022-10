Project Hadar: CD Projekts neue Marke ist ein RPG

CD Projekt sorgte am gestrigen Abend für mehrere Ankündigungen. Ein Sequel von „Cyberpunk 2077“ ist in Arbeit. Auf mehrere „The Witcher“-Spiele können sich Fans einstellen. Und auch die Multiplayer-Ambitionen flammen wieder auf.

Ebenfalls wurde bestätigt, dass CD Projekt die Etablierung einer ersten eigenen Marke plant. Sie hört momentan auf den Codenamen „Project Hadar“ und befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase.

CD Projekt macht bestimmte Arten von Spielen

Während die Informationen zu „Projekt Hadar“ dünn gesät sind, erfolgte immerhin die Bestätigung, dass es sich bei dieser Produktion um ein weiteres Rollenspiel handelt. Eine entsprechende Frage wurde während der jüngsten Telefonkonferenz von CD Projekt gestellt und entsprechend beantwortet.

Zunächst betonte Michał Nowakowski, CD Projekts SVP of Business Development, dass der Entwickler keine konkreten Daten in Bezug auf den Beginn der Vorproduktion des Titels herausgeben werde. „Wir befinden uns immer noch in der Phase des Aufbaus des Settings und das ist der Teil, der das Kernteam, das daran arbeitet, beschäftigt“, so seine Worte.

„Aber wenn es um das Genre geht, machen wir bestimmte Arten von Spielen. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass wir auch weiterhin Spiele in dieser Art von Genre machen wollen. Also kann man sich vorstellen, welche Art von Spiel man erwarten kann“, so Nowakowski weiter.

Während die eigenständige Marke für CD Projekt eine Premiere darstellt, existiert die Idee für das Spiel schon seit Jahren in den Köpfen der Entwickler.

„Die konzeptionelle Arbeit startete im Jahr 2021“, fuhr Nowakowski fort. „Und zum ersten Mal in unserer Geschichte wird die IP vollständig innerhalb von CD Projekt Red entwickelt. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir im Moment noch an grundlegenden Konzepten arbeiten und den Grundstein für dieses neue Franchise legen.“

Nach der Kontroverse um das holprig gestartete „Cyberpunk 2077“ scheint CD Projekt wieder auf mehr Vertrauen zu stoßen. Die New-Gen-Veröffentlichungen des Rollenspiels waren in einem besseren Zustand und auch der Ausblick auf die kommenden „The Witcher“-Spiele lassen eine bessere Zukunft erahnen. Der Aktienkurs von CD Projekt stieg innerhalb von vier Wochen um fast 40 Prozent.

