The Callisto Protocol: Die KI soll die Ängste der Spieler verstärken

Das in wenigen Wochen erscheinende "The Callisto Protocol" soll Spielern mit einer ausgeklügelten KI und einem passenden Audiodesign das Fürchten lehren.

Mark James, Chief Technical Officer beim neu gegründeten Entwickler Striking Distance Studios, widmete sich in einem Interview zu „The Callisto Protocol“ den KI-Systemen, die im düsteren Sci-Fi-Spiel zum Einsatz kommen. Sie sollen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung des Gruselfaktors spielen.

Demnach zeigen die Gegner verglichen mit vielen anderen Spielen ein eher ungewöhnliches Verhalten, das Spieler zunächst verwirren könnte.

„Wir haben eine erstaunliche KI“, so James gegenüber VG247. „Unsere KI wird manchmal die Entscheidung treffen, dich nicht anzugreifen. Sie springt stattdessen in einen Lüftungsschacht vor dir und sorgt dafür, dass du das siehst, so dass du jetzt weißt, dass ein Feind da drin ist und nur darauf wartet, dass er das nächste Mal aus einem anderen Schacht auftaucht und dich angreift.“

KI reagiert auf das Verhalten der Spieler

Erschwerend kommt hinzu, dass das Verhalten der KI nicht verlässlich ist. Die Feinde können sehr unterschiedlich agieren, sodass die Art und Weise, wie die Spieler angegriffen werden, variiert.

„Die KI findet immer den besten Weg, um anzugreifen“, so die weitere Erklärung von James. Manchmal versuchen die Gegner, näher an die Spieler heranzukommen. Und manchmal reagiert die KI auf die Spielweise, um diese besser ausnutzen zu können.

Wenn Spieler zum Beispiel immer wieder auf Distanzangriffe setzen, wird sich der Gegner aus der Sichtlinie entfernen, wahrscheinlich über einen Lüftungsschacht, um einen anderen Weg für den Angriff zu finden.

Zudem wird „The Callisto Protocol“ die dynamische KI mit dem Audiodesign kombinieren. Ziel sei es damit, die Spannung zu erhöhen und den Spielern ein Gefühl der Ungewissheit zu vermitteln.

„Als Gamer gehen wir davon aus, dass uns alles auf dem Bildschirm angreifen wird. Wenn das zum ersten Mal nicht der Fall ist, machen wir dich wirklich unsicher. Dann können wir die Audio-Engine nutzen, um kleine Hinweise darauf zu geben, wo sich dieses Ding in deiner Nähe befindet“, heißt es in der weiteren Erklärung von James.

Auch im Kampf wird sich die feindliche KI an das anpassen, wie die Spieler agieren. Wenn Spieler wiederholt dieselbe Art von Angriffen einsetzen, wird der Feind sein Verhalten ändern.

„Alles hängt mit dem sich verändernden Virus zusammen – er mutiert und entwickelt die Menschen im Gefängnis zu besseren Gegnern weiter. Gegner, die einen leichter töten können“, so James abschließend.

Selbst von der KI überzeugen können sich Spieler in wenigen Wochen: „The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

