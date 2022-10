Gotham Knights: Video zeigt über 20 Minuten Coop-Action mit Robin & Harley Quinn

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird das Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ in diesem Monat für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht.

Kurz vor dem Release stellten die verantwortlichen Entwickler von WB Games Montreal in Zusammenarbeit mit IGN ein neues Gameplay-Video bereit, das uns mehr als 20 Minuten frischer Spielszenen aus „Gotham Knights“ liefert. Zu sehen ist reichlich Coop-Gameplay mit den beiden Helden Robin und Red Hood.

Darüber hinaus ist auch die durchtriebene Harley Quinn mit von der Partie und stellt sich den Helden in einem effektgeladenen Bosskampf entgegen.

Entwickler möchten bei Harley Quinn einen neuen Ansatz verfolgen

In einem im vergangenen Monat geführten Interview wiesen die Macher von WB Games Montreal darauf hin, dass sie bei der Darstellung von Harley Quinn einen neuen Ansatz verfolgen und Harley in einer Version darstellen wollen, die ihren Weg gefunden hat und entsprechend selbstbewusst ist. Eine Entwicklung, die sich sowohl in der Geschichte von „Gotham Knights“ an sich als auch in den Bosskämpfen gegen Harley Quinn bemerkbar machen soll.

„Es prägte ihren Kampfstil. Es entschied darüber, wie sie sich präsentiert, wie sie sich kleidet. Und wie wir in einigen der mittleren Kapitel des Harley-Quinn-Bogens sehen werden, sogar wie sie sich in Gotham City präsentiert“, führten die Entwickler zur Entwicklung von Harley Quinn in „Gotham Knights“ aus.

„Gotham Knights“ wird am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

