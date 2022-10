Overwatch 2: Prepaid-Ausschluss sorgt für Frust – Blizzard reagiert

"Overwatch 2" ging an den Start und sperrte direkt zum Launch etliche Spieler mit Prepaid-Telefonnummern aus. Blizzard reagierte inzwischen und versprach, die Anforderungen an Telefonnummern für die Mehrheit der bestehenden "Overwatch"-Spieler zu entfernen.

„Overwatch 2“ sorgte in den vergangen Tagen nicht nur für Verbindungsprobleme und Warteschlangen. Auch stellt der verpflichtende SMS-Accountschutz viele Spieler vor Hürden.

Der Accountschutz soll einerseits bei der Verifizierung eines Accounts helfen, falls es zu einem unbefugten Zugriff kommt. Ebenfalls hat Blizzard die Absicht, störende Spieler besser von „Overwatch 2“ fernzuhalten. Denn nach einer Sperre wird die Rückkehr erschwert, da die jeweilige Telefonnummer nur für einen einzigen Account genutzt werden kann.

Allerdings ist nicht jede Telefonnummer geeignet, wie viele Spieler in den vergangenen Tagen zu spüren bekamen. Prepaid-Nummern werden in der Regel ausgeschlossen. Auch haben Haushalte einen Nachteil, in denen nicht jedes Mitglied eine eigene Telefonnummer hat.

So hieß es in einem Blizzard-Artikel: „Eine Telefonnummer kann nur einmal bei der Erstellung eines neuen Accounts verwendet werden und bestimmte Arten von Nummern, darunter Prepaid- und VOIP-Nummern, können nicht für den SMS-Accountschutz genutzt werden.“

Die Regelung sorgte bei den Spielern für wenig Akzeptanz. Ein Reddit-User, der laut eigener Angabe schon ein Fan des ersten „Overwatch“ war und „Overwatch 2“ aufgrund seines Prepaid-Anschlusses nicht mehr nutzen kann, schrieb beispielsweise: „Ich kann nicht einfach meinen Handyvertrag für ein Spiel ändern. Und obwohl ich das Geld bezahlt habe, alle Betas gespielt habe und seit Jahren ein Fan bin, werde ich es wohl nie spielen können.“

„Ich habe vier Teenager, die es genossen haben, zusammen Overwatch auf ihren Switches zu spielen“, twitterte wiederum ein Elternteil. „Sie haben weit über ein Jahr auf diese Weise gespielt und das Spiel von ihrem eigenen Geld bezahlt. Sie waren wirklich begeistert von OW2, aber aufgrund der SMS-Nummernanforderung können sie nicht spielen.“

Blizzard lässt Anforderungen für einen Großteil der Spieler fallen

Der zitierte Reddit-User und die Teenager haben allerdings gute Chancen, doch noch in den kompletiven Shooter zu gelangen. Vor einigen Stunden reagierte Blizzard auf die Kritik der Spieler und gab bekannt, dass die SMS-Accountschutz-Anforderungen für die „Mehrheit der bestehenden Overwatch-Spieler“ aufgehoben werden.

„Jeder Overwatch-Spieler mit einem verbundenen Battle.net-Account, also alle Spieler, die seit dem 9. Juni 2021 gespielt haben, müssen keine Telefonnummer angeben, um zu spielen. Wir arbeiten an dieser Änderung und gehen davon aus, dass sie am Freitag, den 7. Oktober, in Kraft treten wird. Wir werden die Spieler informieren, sobald sie in Kraft getreten ist“, heißt es in einem Statement.

Man sei weiterhin bestrebt, störendes Verhalten in „Overwatch 2“ zu bekämpfen. Neue Accounts und Konten, die bisher nicht mit dem Battle.net verbunden waren, müssen weiterhin die SMS-Protect-Anforderungen erfüllen.

Offen ist, wie Blizzard künftig mit Prepaid-Nummern umgehen wird. Denn in den vergangenen Tagen wurde ebenfalls deutlich, dass einige Prepaid-Anbieter trotz der Richtlinien von Blizzard durchaus funktionieren.

„Overwatch 2“ ist seit dieser Woche im Early Access für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Während der Titel grundsätzlich kostenlos gespielt werden darf, können in das Watchpoint-Paket wahlweise 39,99 Euro investiert werden.

