UK-Charts: FIFA 23 sicherte sich wenig überraschend die Spitze

Mit ein wenig Verspätung wurden in dieser Woche die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien veröffentlicht. Wenig überraschend gelang es Electronic Arts' Fußball-Simulation "FIFA 23", sich in der vergangenen Woche die Spitzenposition der Charts zu sichern.

"FIFA 23" feierte in Großbritannien einen erfolgreichen Verkaufsstart.

Nachdem uns GfK Chart-Track und GamesIndustry.biz in der Vergangenheit meist am Anfang einer Woche mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien versorgten, wurden die Charts in dieser Woche etwas später veröffentlicht.

Wie gehabt wurden im Rahmen der Charts lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt. Die digitalen Verkäufe auf der Insel werden in Form separater Charts erhoben. Wenig überraschend sicherte sich in der Verkaufswoche vom 26. September bis zum 1. Oktober 2022 Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“ den Platz an der Spitze der Charts.

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, wies GfK Chart-Track darauf hin, dass es sich bei „FIFA 23“ um das erste „FIFA“ seit Jahren handelt, das in Großbritannien erfolgreicher startete als sein Vorgänger. 41 Prozent der Retail-Verkäufe von „FIFA 23“ entfielen auf die PS5, 30 Prozent auf die PS4, 17 Prozent auf die Xbox One und jeweils sechs Prozent auf die Xbox Series X/S und die Switch. Hier gilt allerdings zu beachten, dass Xbox-Nutzer laut Analysten deutlich öfter zu digitalen Versionen greifen als PlayStation-Spieler.

Related Posts

Während Nintendos farbenfroher Multiplayer-Shooter „Splatoon 3“ in der vergangenen Woche den zweiten Platz belegte, stiegen die Verkaufszahlen des Klötzchen-Abenteuers „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ um 252 Prozent, was Platz 3 bedeutete.

Anbei die kompletten Top der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche (Retail-only)

1. FIFA 23

2. Splatoon 3

3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Nintendo Switch Sports

6. Horizon Forbidden West

7. Minecraft

8. Grand Theft Auto 5

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Pokemon Legends: Arceus

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren