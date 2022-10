Activision Blizzard: EU befragt Konkurrenten zur geplanten Übernahme

Das Genehmigungsverfahren für die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geht in Europa in die nächste Runde. Die Wettbewerbshüter lassen konkurrierende Unternehmen zu Wort kommen.

Activision Blizzard könnte bald zum Microsoft-Konzern gehören, der in den Publisher 68,7 Milliarden Dollar investieren möchte. Zuvor muss der Deal von den Wettbewerbshütern genehmigt werden. Während Brasilien und Saudi-Arabien jüngst grünes Licht gaben, steht die Entscheidung der Europäischen Kommission aus.

Zunächst wird die geplante Übernahme einer umfangreichen Prüfung unterzogen, bei der auch einige Konkurrenten von Microsoft und Activision Blizzard zu Wort kommen. Einem durchgesickerten Dokument zufolge,, ließen die EU-Kartellbehörden Spieleentwicklern, Publishern und Vertreibern, die von einer möglichen Übernahme betroffen wären, einen Fragebogen mit rund 100 Fragen zukommen.

Einschätzen sollen die adressierten Unternehmen unter anderem, wie sich die Übernahme auf ihre Verhandlungsposition hinsichtlich der Bedingungen für den Verkauf von Spielen über Microsofts Xbox und via Game Pass auswirken würde.

Gibt es genügend alternative Anbieter?

Die Regulierungsbehörden möchten ebenfalls herausfinden, ob nach der erfolgten Übernahme und einer möglichen exklusiven Veröffentlichung der Activision-Spiele auf den Xbox-Plattformen genügend alternative Anbieter auf dem Markt verfügbar wären, die für einen Ausgleich sorgen könnten.

Ein weiterer Teil widmet sich den Fragen, ob derartige Exklusivitätsklauseln das Windows-Betriebssystem stärken würden und ob die Verbindung von Activision Blizzard mit dem PC-Betriebssystem, den Cloud-Computing-Diensten und den spielebezogenen Software-Tools Microsoft einen Vorteil in der Videospielbranche verschaffen würde.

Herausgefunden werden soll, wie wichtig die „Call of Duty“-Franchise für die Distributoren von Konsolenspielen, für Abonnementdienste von Drittanbietern und für Anbieter von Cloud-Game-Streaming-Diensten ist. Darauf aufbauend stellt sich im weiteren Verlauf die Frage, welcher der Konkurrenten wie Nvidias GeForce Now, Sonys Playstation, Amazon Luna und Facebook Gaming nach der Übernahme als der attraktivste angesehen wird.

Entdeckt werden konnte ebenfalls die Frage, ob Activisions Fundus an Nutzerdaten dem US-Softwareriesen einen Wettbewerbsvorteil bei der Entwicklung, der Veröffentlichung und dem Vertrieb von Computer- und Konsolenspielen verschaffen würde.

Weitere Meldungen zur Activision Blizzard-Übernahme:

Beantwortet werden sollen die Fragen bis zum 10. Oktober 2022. Bis zum 8. November 2022 müssen die EU-Kartellbehörden eine vorläufige Entscheidung darüber treffen, ob sie die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genehmigen.

Reuters betont, dass die Kommission im Anschluss an ihre erste Entscheidung im November voraussichtlich eine viermonatige zweite Untersuchungsphase einleiten wird, was frühere Berichte untermauert, in denen es hieß, dass die EU-Untersuchung des Geschäfts langwierig sein wird.

