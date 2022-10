Cyberpunk 2077: Nachfolger „Orion“ setzt laut CD Projekt bis zu 500 Entwickler voraus

Unter dem Codenamen "Orion" entsteht aktuell ein Nachfolger zum kommerziell erfolgreichen Rollenspiel "Cyberpunk 2077". Wie CD Projekt in einer Investorenkonferenz anmerkte, haben wir es hier mit einem ambitionierten Projekt zu tun, das bis zu 500 Entwickler voraussetzen wird.

Im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz sprachen die Verantwortlichen von CD Projekt ausführlich über die Zukunft und die kommenden Projekte des polnischen Studios.

Wie bekannt gegeben wurde, arbeiten die Entwickler von CD Projekt derzeit unter anderem an einem Nachfolger zum durchwachsen gestarteten, unter dem Strich allerdings dennoch sehr erfolgreichen Rollenspiel „Cyberpunk 2077“. Das Sequel entsteht unter dem Codenamen „Orion“ und soll die Fehler, die beim ersten Teil begangen wurden, vergessen lassen.

Um beim Nachfolger für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen, wird CD Projekt laut eigenen Angaben auf eine neue Entwicklungsstruktur setzen, die reichlich Personal voraussetzt.

Orion wird eine Gemeinschaftsproduktion

Demnach werden gleich mehrere Studios beziehungsweise Niederlassungen von CD Projekt gemeinsam am Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ arbeiten, um das Sequel auf Basis der Unreal Engine 5 zu realisieren. Laut CD Projekts Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz ist davon auszugehen, dass zwischen 350 und 500 Entwickler an „Orion“ mitwirken werden. „Das nordamerikanische Studio wird aus Teams bestehen, die von Boston aus arbeiten, und dem Team, das von Vancouver aus arbeitet. Zudem wird das Projekt von Entwicklern aus Polen unterstützt“, führte Nielubowicz aus.

„Bezüglich der Gesamtzahl der für eine solche Produktion erforderlichen Angestellten gehe ich davon aus, dass die beste Referenz Cyberpunk 2077 ist. Unser neuester Release und ein guter Bezugspunkt, wenn es um die Zahl der Entwicklungsmitarbeiter und zukünftige Projekte dieser Größenordnung geht. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass zwischen 350 und 500 Entwickler benötigt werden.“

Neben dem Nachfolger befindet sich mit „Phantom Liberty“ zudem eine umfangreiche Story-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ in Entwicklung. Diese erscheint im kommenden Frühjahr für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

