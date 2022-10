Far Cry 6: GotY-Edition für 119,99 Euro veröffentlicht

Far Cry 6:

"Far Cry 6" wurde noch einmal als Game of the Year Edition veröffentlicht. Für einen beachtlichen Preis können Spieler erneut in das Ubisoft-Abenteuer eintauchen.

Ende des vergangenen Monats tauchte ein Hinweis auf die baldige Veröffentlichung einer Game of the Year Edition von „Far Cry 6“ auf. Während die Ankündigung von Ubisoft weiterhin aussteht, verrät ein Blick in die Stores von PlayStation und Xbox, dass es inzwischen zu einem Stealth-Release kam.

Die „Far Cry 6: Game of the Year Edition“ kann ab sofort gekauft und auf die Konsole der Wahl geladen werden. Das Komplettpaket beinhaltet das Hauptspiel, alle Inhalte des Season Pass, alle Spiel-Updates, das Ultimate-Paket und die neue Erweiterung „Verloren zwischen den Welten“, die bald zur Verfügung gestellt werden soll.

Knapp 120 Euro werden fällig

Der Preis dürfte bei vielen Spielern auf wenig Akzeptanz stoßen. Sowohl im PlayStation Store als auch beim Xbox-Pendant wird die „Far Cry 6: Game of the Year Edition“ für 119,99 Euro angeboten.

Bei genauerer Betrachtung wird ersichtlich, dass mit der „Far Cry 6: Game of the Year Edition“ schlichtweg die zuvor für 119,99 Euro angebotene Ultimate Edition des Titels ersetzt wurde, die mittlerweile aus den Stores verschwand.

Zum Vergleich: Bei Amazon kostet die „Far Cry 6 Ultimate Edition“ auf PS5-Disk momentan. Auch diese Version enthält unter anderem den Season Pass, der im PlayStation Store, und profitiert von allen bisherigen Spiel-Updates.

Neben der Preisgestaltung wirft die Bezeichnung der neuen Edition Fragen auf. Wie Kotaku anmerkt, mangelt es im Fall von „Far Cry 6“ an genügend Auszeichnungen, die eine Game of the Year Edition rechtfertigen würden.

Immerhin: Spieler, die „Far Cry 6“ bereits besitzen, müssen nur den „Far Cry 6 Game of the Year Upgrade Pass“ erwerben, der das Ultimate-Paket inkl. Season Pass sowie die neue Erweiterung „Verloren zwischen den Welten“ umfasst. Mit einem Preis von 59,99 Euro ist aber auch die Upgrade-Option kein Schnäppchen.

Wie es mit der „Far Cry“-Reihe weitergeht, ist offen. Fest steht aber, dass sich Ubisoft in den kommenden Jahren verstärkt auf „Assassin’s Creed“ konzentrieren wird. Mehrere Spiele sind in Arbeit, darunter das 2023 erscheinende „Mirage“ und die Projekte mit den Codenamen „Red“ und „Hexe“. Ebenso soll in den kommenden Jahren der gemeinsame Hub „Infinity“ etabliert werden.

