Gotham Knights: Gameplay-Launch-Trailer zur bevorstehenden Veröffentlichung

Der Publisher Warner Bros. Games und der Entwickler WB Games Montreal haben zu „Gotham Nights“ den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Auf den Markt gebracht wird der Titel allerdings erst in zwei Wochen.

Das Video enthält einige Szenen aus dem Spiel, in denen sich Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin der kriminellen Unterwelt von Gotham City annehmen. Ebenso kann ein Blick auf einige der DC-Superschurken geworfen werden, denen es im Spielverlauf an den Kragen geht. Als Beispiele können Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface und der mysteriöse Rat der Eulen genannt werden.

Vorbesteller werden belohnt

Auch verschiedene Fertigkeiten, die während des kooperativen Online-Modus angewendet werden können, kommen im Video zum Einsatz. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Als Belohnung für eine Vorbestellung der physischen oder digitalen Version von „Gotham Knights“ erhalten Kunden bei teilnehmenden Händlern den Custom-Batcycle-Skin 233, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

In „Gotham Knights“ schlüpfen Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden den Frieden in Gotham City sichern sollen. Im Spielverlauf gilt es, Geheimnisse zu lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen.

„Gotham Knights“ wird am 21. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Nachfolgend kann der offizielle Launch-Gameplay-Trailer gestartet werden:

