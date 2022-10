Gotham Knights: Screenshots und neue Gameplay-Details veröffentlicht

In diesem Monat erscheint das von WB Games Montreal entwickelte Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ für die Konsolen und den PC. Kurz vor dem Release zeigt sich der Titel nicht nur auf neuen Screenshots.

Darüber hinaus stellten die Entwickler von WB Games Montreal weitere Gameplay-Details zur Verfügung. Bezüglich der Geschichte wird ausgeführt, dass ihr nicht zwischen den vier spielbaren Charakteren hin- und herwechseln müsst, um die Handlung von „Gotham Knights“ zu verstehen. Stattdessen könnt ihr der Geschichte auch mit nur einem Helden folgen. Wer jedoch auf die unterschiedlichen Recken zurückgreift, wird laut Entwicklerangaben mit weiteren interessanten Details zur Hintergrundgeschichte von „Gotham Knights“ bedacht.

Weiter heißt es, dass euch die Handlung unter anderem in Form von mehr als 40 hochwertigen Zwischensequenzen erzählt wird.

Jeder Coop-Teilnehmer wählt seinen eigenen Schwierigkeitsgrad

Zusätzliche Details zur Geschichte beziehungsweise der Stadt Gotham City an sich erhaltet ihr zudem durch Gespräche mit den NPCs, die die Spielwelt bevölkern. Diesbezüglich führten die Entwickler von WB Games Montreal aus: „Am Anfang glauben sie nicht, dass du so gut bist wie der letzte Superheld, der die Stadt verteidigt hat. Und das werden sie dir sagen. Während ihr in der Geschichte voranschreitet, gewinnt ihr nach und nach die Bürger für euch.“

Hier orientiert sich „Gotham Knights“ also ein wenig an Insomniac Games‘ „Marvel’s Spider-Man“. Abschließend wurde bekannt gegeben, dass jeder Teilnehmer im Coop-Modus die Möglichkeit erhält, den für sich passendend Schwierigkeitsgrad zu wählen. Während der Host beispielsweise auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, könnte der Mitspieler auf der Suche nach einer knackigeren Herausforderung sein und in der gleichen Partie auf einen höheren Schwierigkeitsgrad zurückgreifen.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights:

„Gotham Knights“ erscheint am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren