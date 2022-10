Kojima Productions: Elle Fanning am nächsten Spiel beteiligt

Dass Hideo Kojima sein neustes Projekt einfach so ankündigt, war nicht zu erwarten. Wie schon bei „Death Stranding“ sorgen Teaser und Andeutungen im Vorfeld für Spekulationen.

Erst kürzlich wurde auf der Webseite von Kojima Productions der Kopf einer Frau gezeigt, die beim Fototermin zunächst nur von hinten angeleuchtet wurde. Entsprechend war das Gesicht nicht zu erkennen. Eingeblendet wurde zugleich die Frage: „Wer bin ich?“

Das erste Rätsel wurde gelöst

Nachdem spekuliert wurde, dass die Enthüllung der Dame im Zuge der Game Awards 2022 – also im kommenden Dezember – erfolgen könnte, stellte sich inzwischen heraus, dass Kojima Productions die PAX Australia ins Auge gefasst hatte.

Der Modder Lance MacDonald entdeckte auf dem Event ein Poster mit der bekannten Silhouette, auf dem diesmal stand: „Wo bin ich?“ Ebenfalls zu sehen war ein QR-Code, der zur Lösung des Rätsels führte.

Nachdem der Modder den Code gescannt hatte, entdeckte er ein Bild, das Elle Fanning als die gesuchte Person offenbarte. Selbst anschauen könnt ihr euch das neue Bild direkt auf der Webseite von Kojima Productions sowie nachfolgend:

Elle Fanning ist eine 1998 geborene Schauspielerin, die erstmals 2001 mit ihrer älteren Schwester Dakota Fanning in „Ich bin Sam“ vor der Kamera stand. Zuletzt war Fanning in mehreren Fernsehserien zu sehen. Welche Rolle sie in der neuen Produktion von Kojima Productions einnehmen wird, ist offen, sodass wir das „Was bin ich?“ abwarten müssen.

Auf dem neuen Bild mit Elle Fanning ist zumindest zu erkennen, dass es sich bei diesem Projekt um das neue (oder ein neues) Hideo-Kojima-Spiel handelt. Ob es ein weiterer Hinweis auf „Overdose“ ist, in dem angeblich Margaret Qualley mitspielt, bleibt abzuwarten. Ebenfalls in Arbeit sind „Death Stranding 2“ und ein Xbox-exklusives Projekt, das die Cloud-Technologie nutzt.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Die weitere Enthüllung des nächstens Projekts von Hideo Kojima könnte im Rahmen der Vergabe der Game Awards 2022 erfolgen, die in diesem Jahr am 8. Dezember stattfinden wird. In der kommenden Ausgabe kommt ein zusätzlicher Preis hinzu, wie wir kürzlich berichteten.

Weitere Meldungen zu Kojima Productions.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren