PSN Store Deals: 44 Wochenendangebote für PS4 und PS5

Während die Game of the Year Edition von „Far Cry 6“ wahrlich nicht zu den Schnäppchen der Woche gehört, gingen anlässlich des bevorstehenden Wochenendes ein paar andere Deals an den Start.

Dazu gehört beispielsweise die Game of the Year Edition von „The Escapists 2“, die bis zum 11. Oktober 2022 überschaubare 6,74 statt 26,99 Euro kostet, was einem Rabatt in Höhe von 75 Prozent entspricht. Der Titel ist häufiger in den Sales vertreten – zuvor im August mit einem identischen Rabatt.

Im Fall von „Assetto Corsa Competizione“ war es eine kurze Sale-Pause. Von Mitte bis Ende September 2022 war das Rennspiel für 13,59 statt 39,99 Euro im Angebot. Bis zur kommenden Woche ist der genannte Preis wieder gültig: Doch Vorsicht: „Assetto Corsa Competizione“ ist ein Bestandteil des Katalogs von PlayStation Plus Extra.

Assassin’s Creed, Riders Republic und mehr

Ebenfalls ein häufiger Gast ist „Assassin’s Creed Origins“. Die Gold Edition kostet diesmal 24,99 statt 99,99 Euro, die Deluxe Edition ist für 15,99 statt 79,99 Euro zu haben und der Season Pass geht für 11,99 statt 39,99 Euro über den Ladentisch.

Im Angebot ist zudem Ubisofts. 23,09 statt 69,99 Euro müssen Interessenten im PlayStatuion Store derzeit zahlen. Dengibt es für 19,99 statt 39,99 Euro obendrauf.

Erstmals in einem PSN-Sale vertreten ist „Crusader Kings 3“. Das im März veröffentlichte Spiel kann für 39,99 statt 49,99 Euro gekauft werden. PS Plus Premium-Abonnenten können zuvor drei Stunden kostenlos in das Spiel hineinschnuppern. Die Royal Edition gibt es für 59,99 statt 74,99 Euro.

Zu den weiteren Angeboten des Weekend-Sales gehören unter anderem „Last Day Of June“ für 4,99 statt 19,99 Euro, „Destroy All Humans! 2 — Reprobed“ für 31,99 statt 39,99 Euro, „Subnautica“ für 14,99 statt 29,99 Euro, „Green Hell“ für 17,49 statt 24,99 Euro und „Memories of Mars“ für 4,99 statt 19,99 Euro.

Insgesamt wurden im Zuge des Weekend-Sales 44 Produkte im Preis gesenkt. Die vollständige Übersicht findet ihr direkt im PlayStation Store.

Weitere lesenswerte Meldungen:

Auch die ersten PS Plus-Spiele für Oktober stehen seit dieser Woche zum Download bereit. Ab der Essential-Stufe können einmal mehr drei Games in die Bibliothek gepackt werden. Die Spiele für Extra und Premium werden voraussichtlich in der nächsten Woche angekündigt.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren