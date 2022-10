System Shock: Erst 2023? Offenbar Releasezeitraum des Remakes bekannt

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des „System Shock“-Remakes im Jahr 2016 mehrere Jahre ins Land gezogen, ohne dass uns die verantwortlichen Entwickler der Nightdive Studios mit einem konkreten Releasetermin bedachten.

Nachdem in den vergangenen Monaten zumindest von einer Veröffentlichung in diesem Jahr die Rede war, könnte sich aktuell abzeichnen, dass sich das Remake von „System Shock“ auf das Jahr 2023 verschieben wird. Dies lässt zumindest der aktualisierte Produkteintrag auf Valves Gaming- und Vertriebsplattform Steam vermuten, auf der das „System Shock“-Remake für eine Veröffentlichung im März 2023 gelistet wird.

Da die Nightdive Studios bereits bestätigten, dass die Neuauflage simultan für alle Plattformen erscheinen wird, würde dieser Releasezeitraum im Zweifelsfall auch für die Konsolen gelten.

Konsolen der Grund für die Verschiebung?

Im April dieses Jahres wiesen die Verantwortlichen der Nightdive Studios darauf hin, dass die Arbeiten an der PC-Version so gut wie abgeschlossen sind, während das „System Shock“-Remake auf den Konsolen noch einiges an Entwicklungszeit benötigt. Gut denkbar also, dass die Arbeiten an den Konsolen-Umsetzungen zur Verschiebung des Remakes auf das Jahr 2023 führten.

„Unser Ziel ist es immer, Spiele neu zu gestalten, damit sie so aussehen, wie man sie in Erinnerung hat, und nicht so, wie sie tatsächlich aussahen, als Sie sie auf Ihrem 14-Zoll-CRT-Monitor gespielt haben“, führte das Studio zu den Arbeiten an dem Remake seinerzeit aus.

„Aufgrund der Tatsache, dass das ursprüngliche Spiel bereits existiert, sind einige der Entscheidungen bereits für Sie getroffen worden, richtig? Es gibt eine Million verschiedener Variationen von Hamlet, richtig? Aber Hamlet gewinnt am Ende in keinem von ihnen. Sie haben gewisse Vorgaben, von denen Sie nicht abweichen können.“

Das Remake zu „System Shock“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

