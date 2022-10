New Tales from the Borderlands: Goldene Zeiten angekündigt

New Tales from the Borderlands:

"New Tales from the Borderlands" ist fertig und kann den Spielern übergeben werden. Angekündigt wurde der Goldstatus mit einem Mini-Trailer auf Twitter.

Während der Goldpreis seit einem halben Jahr tendenziell sinkt, gibt es ebenfalls positive Goldmeldungen. Eine solche wurde zum Wochenende auf dem Twitter-Kanal von „Borderlands“ gepostet.

„New Tales from the Borderlands“ habe den Goldstatus erreicht, heißt es dort. Das bedeutet, das die grundlegende Entwicklung des Spiels abgeschlossen wurde und der Titel dementsprechend verkauft werden könnte.

Bis zum Launch vergehen allerdings noch knapp zwei Wochen, sodass die Entwickler weiterhin Zeit haben, den einen oder anderen möglichen Last-Minute-Fehler zu beheben und aus dem Spiel zu patchen.

Gefeiert wird der Goldstatus mit einem kurzen Trailer, der via Twitter präsentiert wird und begeisterte Charaktere zeigt:

It’s official! New Tales from the Borderlands has GONE GOLD. See y’all on 10/21! 👉https://t.co/BsJr6zjlvX pic.twitter.com/2nE5wRgeWG — Borderlands (@Borderlands) October 7, 2022

„New Tales from the Borderlands“ wurde im August während der Gamescom Opening Night Live angekündigt. Im Mittelpunkt der Herausforderungen steht die Geschichte von drei Verlierern, die sich selbst nicht aus dem Weg gehen können, darunter die selbstlose Wissenschaftlerin Anu, ihr ehrgeiziger und „raffinierter“ Bruder Octavio und die wilde Fran.

Das Spiel erstreckt sich über fünf Kapitel und zeigt sowohl neue als auch wiederkehrende Charaktere. Versprochen werden eine „kinoreife Achterbahnfahrt“, brutale Kammer-Monster und kaltherzige Kapitalisten.

„New Tales from the Borderlands“ kommt am 21. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch auf den Markt. Vorbestellungen werden unter anderem bei Amazon angenommen. Als Bonus winken Kosmetikinhalte für Anu, Octavio und Fran sowie 10.000 Virtual-Currency-Credits, die im Spiel ausgegeben werden können.

