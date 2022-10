Lycoris Recoil: Der Anime-Hit des Sommers? – Serienkritik

Mit "Lycoris Recoil" buhlte in der diesjährigen Sommer-Season ein Original-Anime von A-1 Pictures ("Sword Art Online") um die Gunst der Zuschauer. Ob sich ein Blick für euch lohnen könnte, das verraten wir euch in unserer Serienkritik.

Im Juli diesen Jahres startete mit „Lycoris Recoil“ eine neue Action-Serie, die die Herzen zahlreicher Anime-Fans im Sturm erobern konnte. Selbst „Metal Gear Solid“-Schöpfer Hideo Kojima teilte auf Twitter seine Begeisterung für den Titel. Mittlerweile lief die finale 13. Episode der Show bei Crunchyroll im Simulcast, weshalb wir in unserer Serienkritik gemeinsam mit euch noch einmal einen genaueren Blick auf die Anime-Serie werfen möchten.

Zwei Mädchen in geheimer Mission

Die Serie entführt uns nach Tokio, das inzwischen als sicherste Stadt der Welt gilt. Nachdem vor Jahren ein Terroranschlag gerade so vereitelt werden konnte, sorgen verschiedene Gruppierungen dafür, dass die Bevölkerung ein unbeschwertes Leben genießen kann. Zu diesen Organisationen gehören auch die Lycoris, weibliche Spezialeinheiten, die mit Waffengewalt gegen diverse Verbrechen vorgehen, um die Sicherheit der Metropole zu gewährleisten.

Oder zumindest ist es das, was viele Lycoris so tun. Chisato, die unter ihren Kolleginnen einen fast schon legendären Ruf genießt, arbeitet für eine kleine Zweigstelle, die ein Café als Tarnung nutzt, und will mit den Kampfhandlungen möglichst wenig zu tun haben. Ganz anders ergeht es da Takina, die zum Café zwangsversetzt wird und sich nur widerwillig mit niederen Aufträgen abfinden will. Chisato möchte Takina indes zeigen, was das Leben alles zu bieten hat.

Ihr ahnt es sicherlich bereits: Die größte Stärke von „Lycoris Recoil“ ist die Dynamik des ungleichen Duos, die sich über den Verlauf der Handlung nachvollziehbar entwickelt. Insbesondere die eher alltäglichen Dinge, die beide Protagonistinnen gemeinsam erleben, stechen dabei heraus. Sie beide bei ihrer Arbeit im Café oder bei einem gemeinsamen Shopping-Trip zu beobachten, macht wirklich Spaß und sorgt für den einen oder anderen Schmunzler.

Zu viele Organisationen verderben den Brei

Einen weiteren, nicht unerheblichen Teil ihrer Faszination zieht die Story der Anime-Serie aus Chisatos Hintergrundgeschichte, die sich dem Zuschauer erst nach und nach eröffnet. Zu sehen, wieso sie innerhalb ihrer Gruppierung einen so besonderen Ruf genießt und wieso sie sich, im Gegensatz zu vielen anderen Lycoris, weigert, tödliche Gewalt im Kampf gegen Bösewichte einzusetzen, ist spannend mit anzuschauen.

Eingebettet ist all dies in eine Verschwörungsgeschichte, die jedoch nicht sonderlich zu fesseln vermag. Das liegt einmal daran, dass eine wichtige Enthüllung bezüglich einer wichtigen Figur bereits sehr früh erfolgt, was die Spannung untergräbt. Außerdem werden hier mehrere Organisationen und Charaktere ins Spiel gebracht, die nicht gleich viel Zeit im Rampenlicht spendiert bekommen. Deshalb erfahren wir über einige ernüchternd wenig, einschließlich des großen Schurken, was schade ist, da es „Lycoris Recoil“ über den Verlauf seiner 13 Episoden zumeist sehr gut gelingt, düstere und heitere Momente miteinander zu verbinden.

Im Grunde genommen erwartet uns in der Serie ein dystopisches Setting, in dem den Menschen durch ständige Manipulation vonseiten der Medien und Regierung eine heile Welt vorgegaukelt wird. Dass diese lediglich eine Fassade ist und es noch immer zu diversen Verbrechen, etwa Anschlägen und Schießereien kommt, kann so geschickt verschleiert werden. Diese Unbeschwertheit wird durch die unschuldig aussehenden Lycoris noch verstärkt.

Das Ergebnis ist eine in sich jederzeit stimmige Welt, die sich trotz einiger abgedrehter Elemente, etwa den Kostümen zweier Hacker, stets glaubhaft anfühlt. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt der audiovisuellen Präsentation der Anime-Show, die in dieser Hinsicht definitiv zu den absoluten Highlights der diesjährigen Sommer-Season zählt.

Ein audiovisuelles Anime-Highlight der Sommer-Season

Anhand der Bilder in unserer kleinen Serienkritik erkennt ihr es bereits: „Lycoris Recoil“ sieht wirklich toll aus und besticht mit hochwertigen Zeichnungen und einer hübschen Farbkomposition. Des Weiteren kann sich vor allem die Action der Anime-Serie sehen lassen, bei deren Inszenierung sich das Studio A-1 Pictures („Sword Art Online“-Reihe) merklich ins Zeug gelegt hat.

Vor allem die Feuergefechte sind dem Team rund um Regisseur Shingo Adachi („Megaman Star Force“) fantastisch gelungen. Dank Chisatos fast schon übermenschlicher Begabung, die Angriffe ihrer Gegner vorausahnen zu können, ist sie diesen immer einen Schritt voraus. Während sie den vorbeisausenden Kugeln um Haaresbreite entgeht, hält sie ihre Waffe wie John Wick im Anschlag und schaltet ihre Kontrahenten mit präzisen Attacken aus.

Das ist nicht nur wundervoll geschmeidig animiert, sondern auch großartig inszeniert. Gerade die Kameraarbeit ist den Verantwortlichen der Show hier sehr dynamisch gelungen und dank der hochwertigen Bewegungen und dem überzeugenden Sounddesign fühlen sich die Kämpfe schön wuchtig an. Die Actionszenen sind somit immer wieder echte Highlights in „Lycoris Recoil“!

Abgerundet wird dies von einem stimmungsvollen Soundtrack und fabelhaften japanischen Synchronsprechern. Falls ihr euch die Serie nicht im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln anschauen möchtet, könnt ihr euch den Action-Anime übrigens bei Crunchyroll auch schon fast komplett mit deutscher Synchronisation ansehen. Allen voran die Sprecherinnen der beiden Hauptfiguren, Amira Leisner (Chisato) und Alina Freund (Takina), liefern überaus überzeugende Performances ab.

Mit „Lycoris Recoil“ erwartet euch eine Anime-Serie, die mehr zu bieten hat als bloßes Eye Candy. Insbesondere die Enthüllungen rund um Chisatos Vergangenheit sind spannend anzuschauen, was ebenfalls für die erstklassigen Actionszenen gilt. Die größte Stärke der Show ist indes zweifelsohne die glaubhafte Dynamik zwischen ihren beiden Protagonistinnen, die den Zuschauer mit ihrer Energie unweigerlich mitreißt. Hiermit erwartet euch eines der großen Highlights des Jahres und die wohl beste Anime-Serie des Sommers.

„Lycoris Recoil“ ist exklusiv bei Crunchyroll verfügbar.

