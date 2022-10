A Plague Tale Requiem: Neuer Gameplay-Trailer zeigt die tödliche Armbrust

In der kommenden Woche wird "A Plague Tale: Requiem" für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation erscheinen. Kurz vorher versorgten uns die Entwickler der Asobo Studios mit einem frischen Gameplay-Trailer. Dieses Mal dreht sich alles um Amicias tödliche Armbrust.

In wenigen Tagen erscheint mit „A Plague Tale: Requiem“ der heiß ersehnte Nachfolger zum 2019 veröffentlichten Überraschungshit „A Plague Tale: Innocence“.

Um uns die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellten die verantwortlichen Entwickler der Asobo Studios einen weiteren Gameplay-Trailer zum Sequel bereit. Dieser ermöglicht euch einen Blick auf die neue Armbrust, die von der Heldin Amicia de Rune verwendet werden kann, um sich und ihren Bruder Hugo zu beschützen. Gleichzeitig versetzt euch die Armbrust in die Lage, Widersacher aus der sicheren Distanz heraus zu eliminieren.

Mehr als 300.000 Ratten gleichzeitig

Neben den beiden Protagonisten Amicia und Hugo de Rune werden in „A Plague Tale: Requiem“ auch die tödlichen Rattenschwärme zurückkehren. Eigenen Angaben zufolge sind die Entwickler der Asobo Studios dank der modernen Hardware des PCs beziehungsweise der aktuellen Konsolen-Generation in der Lage, mehr als 300.000 Ratten gleichzeitig darzustellen. In Kombination mit dem haptischen Feedback des DualSense-Controllers soll auf der PlayStation 5 für eine besonders immersive Spielerfahrung gesorgt werden.

„Amicia und Hugo fliehen nach Süden, um ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu bezwingen“, heißt es zur Geschichte des Nachfolgers. „Doch als Hugos Kräfte von Neuem erwachen, kehren Tod und Zerstörung und die alles verschlingenden Ratten zurück. Erneut auf der Flucht setzen die beiden all ihre Hoffnung auf eine Insel aus einer Prophezeiung, die vielleicht den Schlüssel zu Hugos Rettung birgt. Erfahre was es bedeutet, einen Kampf um das Überleben zu führen und was kostet deine Liebsten zu retten.“

„A Plague Tale: Requiem“ wird am 18. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

