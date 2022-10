Call of Duty Modern Warfare 2: Leaker berichtet über möglichen Kampagnen-DLC

Wie bereits bekannt gegeben wurde, soll auch "Call of Duty: Modern Warfare 2" über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Laut dem bekannten Leaker "Ghost of Hope" plant Infinity Ward unter anderem einen Kampagnen-DLC, der 2023 erscheinen soll.

In diesem Monat geht die erfolgreiche „Call of Duty“-Reihe mit „Modern Warfare 2“ in ihre nächste Runde. Wie bereits vor einigen Wochen versprochen wurde, wird auch „Modern Warfare 2“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten und Updates unterstützt.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Shooters sorgte der bekannte „Call of Duty“-Leaker „Ghost of Hope“ für frische Gerüchte. Wie „Ghost of Hope“ in Erfahrung gebracht haben möchte, wird Infinity Ward nach dem Release von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ nicht nur an einem Map-Pack für den Multiplayer des Shooters arbeiten, das verschiedene bekannte Karten der Seriengeschichte zurückbringen und Ende 2023 erscheinen wird.

Darüber hinaus berichtet der Leaker von einem nicht näher konkretisierten Kampagnen-DLC, der ebenfalls Ende des kommenden Jahres veröffentlicht werden soll.

Weitere Quelle bestätigt den Kampagnen-DLC

Mit seinen Aussagen ist „Ghost of Hope“ übrigens nicht alleine. Auch der in der Regel gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, dass die Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ 2023 durch einen entsprechenden DLC erweitert wird. Vom eingangs erwähnten Map-Pack, das ausgewählte Karten der letzten „Call of Duty“-Titel umfassen könnte, hat Henderson laut eigenen Angaben allerdings nichts gehört.

Generell sollten die Aussagen von „Ghost of Hope“ beziehungsweise Tom Henderson erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Bisher wollten sich nämlich weder der verantwortliche Publisher Activision Blizzard noch die Entwickler von Infinity Ward zu den Gerüchten um die angeblichen DLCs äußern.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

EXCLUSIVE: Campaign DLC to be released in late 2023 bundled with map pack I leaked previously. pic.twitter.com/clIJZeqCiZ — Hope (@TheGhostOfHope) October 9, 2022

