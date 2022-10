Gotham Knights: Trailer stellt die exklusiven Skins der Deluxe-Edition vor

"Gotham Knights" wird in einer Deluxe-Edition veröffentlicht.

Nachdem der Release von „Gotham Knights“ kürzlich um wenige Tage vorgezogen wurde, wird „Gotham Knights“ in der kommenden Woche für den PC und die Konsolen erscheinen.

Wie bereits bekannt sein dürfte, wird neben einer Standard-Version auch eine Deluxe-Edition zu „Gotham Knights“ veröffentlicht. Zu dieser stellten die Entwickler von WB Games Montreal kurz vor dem Release einen Trailer bereit, in dem uns das enthaltene „Visionary Pack“ vorgestellt wird.

Das „Visionary Pack“ umfasst zum einen die „Knightwatch by Jim Lee“-Transmogrifikation, die den vier Helden einen klassischen Look verpasst. Hinzukommen von „Batman: Beyond“ inspirierte Anzüge und exklusive Emotes für alle Charaktere.

Der Kampf um Recht und Ordnung

Die Geschichte von „Gotham Knights“ spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Batman im Kampf gegen das Böse sein Leben ließ. Nun liegt es an den vier Sidekicks Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood, diese Lücke zu füllen und der Bevölkerung von Gotham City die Hoffnung auf Recht und Ordnung zurückzugeben.

Offiziellen Angaben zufolge wurden die vier Helden mit umfangreichen Skilltrees versehen, die es euch ermöglichen, die Charaktere in verschiedene Richtungen zu entwickeln und sie auf euren Spielstil zuzuschneiden. Ebenfalls geboten wird eine kooperative Mehrspieler-Komponente, in der jeder Spieler beziehungsweise jede Spielerin ihren individuellen Schwierigkeitsgrad wählen kann.

„Gotham Knights“ wird ab dem 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

