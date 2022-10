PS Plus: Für Ark zahlte Sony mehrere Millionen Dollar

PS Plus:

"ARK: Survival Evolved" war im März 2022 ein Bestandteil von PS Plus. Und inzwischen steht fest, wie viel Geld Sony dafür bezahlen musste.

Die meisten PlayStation Plus-Abonnenten dürften „ARK: Survival Evolved“ in ihrer PSN-Bibliothek haben. Denn der Titel war im März ein Bestandteil der Games Collection und konnte von Mitgliedern ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Den Geldbeutel aufmachen musste hingegen Sony, um „ARK: Survival Evolved“ in die Instant Games Collection holen zu können. Auch Microsoft investierte in den Titel Geld, damit er ein Teil des Game Pass-Angebotes wird. Doch welche Geldbeträge wechselten dabei den Besitzer?

3,5 Millionen Dollar von Sony

Die Lizenzgebühren, die für die Aufnahme des Spiels in PlayStation Plus und der weiteren Verfügbarkeit im Xbox Game Pass gezahlt wurden, sind in einem SEC-Filing von Snail Games, dem Eigentümer des Entwicklers und Publishers Studio Wildcard,

Den Angaben lässt sich entnehmen, dass Snail im November 2021 eine Vereinbarung mit Sony einging, mit der die Unternehmen das Ziel verfolgten, „Ark Survival Evolved“ als eines der PlayStation Plus-Spiele für März 2022 zur Verfügung zu stellen. Dafür zahlte Sony 3,5 Millionen US-Dollar.

Microsoft wiederum zahlte 2,5 Millionen Dollar, um das Spiel in der ersten Hälfte dieses Jahres im Game Pass zu behalten, und 2,3 Millionen Dollar, um „ARK 2“ in den Dienst aufzunehmen, sobald es auf den Markt kommt.

In der Regel machen Sony und Microsoft sowie beteiligte Unternehmen keine Angaben darüber, welche Beträge für die Spiele, die in die Abodienste aufgenommen werden, fließen.

Eines der wenigen weiteren Beispiele ist das Big Cheese Studio, das vor einigen Monaten 600.000 US-Dollar erwähnte, die man für den „Cooking Game Simulator“ erhielt, als er in den Xbox Game Pass aufgenommen wurde. Und wir haben noch eine Zahl: Das Aboangebot von Microsoft soll im vergangenen Jahr 2,9 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet haben.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

„ARK Survival Evolved“ wurde im August 2017 für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht, bevor es im Juni 2018 für Android und iOS und im November 2018 für Nintendo Switch auf den Markt kam. Das Spiel ist ein Action-Adventure mit einem starken Fokus auf Survival-Events, bei denen die Spieler eine offene Welt mit einem dynamischen Tag- und Nachtzyklus erkunden.

Weitere Meldungen zu Need for Speed Unbound.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren