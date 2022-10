PS5: Knappheit vorbei? Auslieferungen laut Analyst deutlich gestiegen

Die PS5 kam vor zwei Jahren auf den Markt. Allerdings sorgten die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Unterbrechungen und Einschränkungen innerhalb der Lieferketten für kontinuierlich leere Regale. Doch es scheint, dass die Zeiten der Knappheit bald vorbei sind.

Einen Hinweis darauf liefert der bei MST Financial tätige Analyst David Gibson. Auf Twitter untermauerte er anhand einer Grafik, dass Sony die Produktion der PS5 mittlerweile besser im Griff hat.

Importdaten aus den USA hätten ergeben, dass die Lieferungen von Sony Interactive im September bei einem Vergleich mit dem Vorjahr um 400 Prozent gestiegen sind. Ein Teil davon, so glaubt Gibson, werde für den Launch von „God of War: Ragnarök“ reserviert.

Die veröffentlichte Grafik bezieht sich zwar nur auf Importe, die in den USA verzeichnet wurden. Doch auch in anderen Regionen, darunter in Europa, dürfte die Liefersituation ähnlich aussehen. Beachtlich ist vor allem der Anstieg in den vergangenen drei Monaten.

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxs — David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022

So sieht es bei Xbox und Nintendo aus

Auch Microsoft rüstet sich für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. So schätzt Gibson, dass die Xbox-Auslieferungen im September im Jahresvergleich um 89 Prozent zulegen konnten.

Eine Aufschlüsselung darüber, welches der beiden Modelle dominiert, gibt es nicht. Allerdings ist die abgespeckte Xbox Series S auch hierzulande bereits für 259 Euro zu haben, womit sich eine deutlich niedrigere Einstiegshürde ergibt.

That’s US imports to be clear. Sorry. So how is it for Xbox? Data requires more interpretation to get the right sources, but based on my estimate Xbox supply into the US in Sept +89% YoY. #Xbox pic.twitter.com/F3jEbvgee7 — David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022

Bei Nintendo hingegen wurde zuletzt ein Rückgang der an die USA adressierten Lieferungen verzeichnet, wie Gibson in einem weiteren Tweet hervorhebt. Allerding sind die Daten nur bedingt aussagekräftig. Das Unternehmen fahre die Produktion hoch und nutze Luftfracht, die in den verwendeten Daten, die sich auf die Seefracht beziehen, nicht berücksichtigt ist, so der Analyst weiter.

So Nintendo? Not so good it appears with Sept -59% YoY BUT company is ramping production and is using airfreight (this data is sea freight), hence may not be as bad as shown #NintendoSwitch pic.twitter.com/X7OYWTSIxK — David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022

Im Gegensatz zu Sony haben Microsoft und Nintendo weniger mit der Verfügbarkeit zu kämpfen. Auch die Xbox Series X ist seit längerer Zeit nahezu uneingeschränkt erhältlich.

Im Fall der PS5 könnte die kürzlich veröffentlichte Revision für einen neuen Schub sorgen und zur Folge haben, dass auch PlayStation-Spieler die Hardware ihrer Wahl künftig uneingeschränkt kaufen können – wenn auch seit diesem Jahr zu einem höheren Preis.

Die PS5 verweilt seit Ende 2020 auf dem Markt. Veröffentlicht wurden mit der Standardversion und der Digital Edition ohne Disk-Laufwerk zwei Modelle. Anfang 2023 kommt eine weitere Hardware-Option hinzu. Denn der Launch von PSVR2 steht bevor.

