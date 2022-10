Sonic Frontiers: Monster Hunter-DLC angekündigt

Während sich "Sonic Frontiers" weiter der Veröffentlichung nähert, können sich Spieler auf ein Paket einstellen, das "Monster Hunter" in das Abenteuer des Igels bringt.

Eine Kooperation zwischen „Sonic the Hedgehog“ und „Monster Hunter Rise“ gab es bereits. Sie tauchte in Form von kostenlosen Kosmetika im zuletzt genannten Titel auf. Doch auch der umgekehrte Weg wird nun in Angriff genommen.

Sega sorgte für die Ankündigung eines kostenlosen „Monster Hunter“-DLCs für „Sonic Frontiers“. Das Paket wird am 15. November 2022 veröffentlicht – also eine Woche nach dem weltweiten Start des Open-World-Spiels.

Soundtrack mit 150 Musikstücken

Spieler von „Sonic Frontiers“ erhalten mit dem Download die Rathalos-Rüstung und die Felyne-Rathalos-Rüstung sowie den BBQ-Spieß. Ein Minispiel zum Grillen von Fleisch ist enthalten und kann Sonic bei richtiger Ausführung zu einem Power-Up verhelfen. Die Rüstung wiederum dürfte nur kosmetischer Natur sein und keine direkten Vorteile im Spiel verschaffen.

Schon gestern gab Sega Informationen zum Soundtrack von „Sonic Frontiers“ heraus. Er setzt sich aus 150 Tracks zusammen und trägt die Bezeichnung „Stillness and Motion“. Darauf verwies Sound Director Tomoya Ohtani auf Twitter.

Die Musikstücke werden auf sechs CDs und auch vollständig via Streaming zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung geht mit der Veröffentlichung des Spiels einher. Gleichzeitig soll die Enthüllung der vollständigen Liste erfolgen. Erste Bestandteile sind jedoch schon bekannt.

„Sonic Frontiers“ wird in zwei Editions angeboten. Die PS5- und PS4-Versionen kosten in der Standardfassung 59,99 Euro. Wer die Digital Deluxe Edition bevorzugt, zahlt zehn Euro mehr und erhält die Schatzkiste des Entdeckers, den Mini-Soundtrack und ein Art-Book in digitaler Form.

„Sonic Frontiers“ erscheint am 8. November 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Switch. Vorbesteller erhalten die „Adventurer’s Treasure Box“ ohne Zusatzkosten. Sie enthält Geschicklichkeitspunkte, rote Saat der Macht und blaue Saat der Verteidigung.

