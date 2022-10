Among Us: Die PlayStation VR-Version des kultigen Multiplayer-Hits hat einen Termin

Among Us:

Nach der offiziellen Ankündigung im Rahmen der The Game Awards im vergangenen Jahr bekam die VR-Version des Multiplayer-Titels "Among Us" nun einen handfesten Releasetermin spendiert. Los geht es demnach im kommenden Monat.

"Among Us" findet den Weg auf PlayStation VR.

Nach seiner Erstveröffentlichung auf den Mobile-Plattformen und dem PC eroberte der kooperative Multiplayer-Titel „Among Us“ in den Folgejahren auch die Konsolen.

Im Rahmen der The Game Awards 2021 gaben die Entwickler von Innersloth bekannt, dass an einer Virtual-Reality-Umsetzung von „Among Us“ gearbeitet wird, die sich unter anderem für PlayStation VR in Entwicklung befindet. Nachdem es um die VR-Version des Multiplayer-Hits in den vergangenen Monaten recht still wurde, bekam diese nun endlich einen konkreten Releasetermin spendiert.

Wie Innersloth in einer kurzen Mitteilung bestätigte, wird „Among Us“ ab dem 18. November 2022 für PlayStation VR und weitere VR-Headsets erhältlich sein – darunter Meta Quest 2.

VR-Umsetzung sorgt für eine neue Perspektive

Offiziellen Angaben zufolge wird die VR-Umsetzung von „Among Us“ für eine ganz neue Perspektive sorgen. Vorbei sind die Zeiten in denen „Among Us“ in 2D und aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Die VR-Version präsentiert euch das Spielgeschehen aus der First-Person-Sicht und in 3D. Am spielerischen Grundkonzept hingegen hat sich nichts geändert.

Auch in der Welt der VR-Spiele schlüpfen die Spieler und Spielerinnen in „Among Us“ in zwei verschiedene Rollen: Die Besatzungsmitglieder oder die Verräter. Während die Besatzung vor der Aufgabe steht, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen, versuchen die Verräter, die Arbeiten beziehungsweise die lebensnotwendigen Schiffssysteme zu sabotieren oder die Besatzungsmitglieder zu töten.

„Among Us“ ist für den PC, die gängigen Konsolen und die Mobile-Systeme erhältlich.

