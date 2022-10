Dead Space: Kult-Regisseur hätte Interesse an einer Verfilmung

Der Regisseur John Carpenter beeinflusste einst mit Produktionen wie „Halloween“ und „Die Klapperschlange“ das Horror-Genre. Wohl aus diesem Grund würde für ihn am ehesten die Verfilmung eines Horrorspiels in Frage kommen.

Welches Spiel der Kultregisseur gerne verfilmen würde, teilte er jetzt im Interview mit A.V. Club mit. Seine Wahl würde eindeutig auf „Dead Space“ von Electronic Arts fallen.

„Das einzige Spiel, das mir einfällt, und das habe ich bereits erwähnt, ist Dead Space. Das wäre ein wirklich toller Film. Das könnte ich machen“, so Carpenter.

Alle drei Teile der Survival-Horror-Reihe haben ihm gut gefallen. Selbst den dritten Teil, der im Vergleich mit seinen beiden Vorgängern deutlich schlechter abschnitt, mochte der Amerikaner.

Carpenter über seine Lieblingsspiele

Auch wenn John Carpenter inzwischen 74 Jahre alt ist, spielt er noch fleißig Videospiele. Gaming bezeichnet er als wichtigen Teil seines Lebens, dem er sich so oft wie möglich widmet.

Besonders gerne mag er „Fallout“, doch auch „Crash Bandicoot“ und „Ratchet & Clank“ erwähnte er. Vor allem „Rift Apart“ habe er geliebt. Bei den älteren Spielen bevorzugt er wiederum „Jak & Daxter“. Gerade der erste Ableger habe es ihm angetan.

Ebenfalls gespielt hat er „The Last of Us Part 2“, das er jedoch abbrechen musste: „Ich bin bei The Last of Us 2 hängen geblieben. Ich konnte den Generator nicht starten. Ich war frustriert.“

Ähnliches passierte bei „Red Dead Redemption“ aus dem Jahr 2010. Dort schaffte er es nicht, auf’s Pferd zu steigen. Zwar hält er sich für einen ziemlich guten Gamer, doch mit der Steuerung des Western-Abenteuers kam er überhaupt nicht klar.

„Elden Ring“ hingegen habe er nicht ausprobiert. Weil der Interviewer eine Empfehlung ausspricht, gibt er dem Soulslike-Titel aber eventuell eine Chance.

Etwas zu kritisieren bei modernen Spielen hat Carpenter nicht. Vielmehr wünscht er sich, dass die Entwickler genauso weiter machen wie bisher.

