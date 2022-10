The Valiant: Trailer stellt den Coop-Challenge-Modus „Last Man Standing“ vor

The Valiant:

Kurz vor dem Release auf dem PC veröffentlichte Kite Games einen weiteren Gameplay-Trailer zum Squad-basierten Strategie-Titel "The Valiant". Dieses Mal wird uns mit "Last Man Standing" der kooperative Challenge-Modus vorgestellt.

Mit „The Valiant“ stellten THQ Nordic und die Entwickler von Kite Games im Mai dieses Jahres einen Squad-basierten Strategie-Titel vor, der sich für die Konsolen und den PC in Arbeit befindet.

Während die PC-Version am 19. Oktober 2022 und somit in der kommenden Woche erscheinen wird, wurden die Umsetzungen für die Konsolen bisher nicht mit einem konkreten Releasetermin bedacht. Wenige Tage vor dem Release auf dem PC stellten die Macher von Kite Games einen frischen Gameplay-Trailer zu „The Valiant“ bereit.

Dieses Mal wird uns mit „Last Man Standing“ ein kooperativer Spiel-Modus präsentiert, in dem die Spieler und Spielerinnen gemeinsam den Kampf gegen immer stärker werdende Gegnerwellen aufnehmen.

Solisten wie Multiplayer-Fans werden versorgt

„The Valiant“ entsteht wie eingangs erwähnt beim österreichischen Entwicklerstudio Kite Games und erzählt die Geschichte des Protagonisten Theoderich von Akenburg, dessen Bruder versucht, eine uralte Reliquie zusammenzusetzen. Dafür begibt er sich auf einen gefährlichen Kreuzzug durch Europa und das Heilige Land, um in den entlegensten Winkeln der Welt nach den benötigten Teilen der Reliquie zu suchen.

Abseits des klassischen Einzelspieler-Modus werden in „The Valiant“ auch Multiplayer-Freunde auf ihre Kosten kommen. Zusammen mit anderen Spielern und Spielerinnen kann beispielsweise der im heutigen Trailer vorgestellte „Last Man Standing“-Modus in Angriff genommen werden. Auch klassische PvP-Gefechte sind in der Welt von „The Valiant“ möglich.

„The Valiant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

