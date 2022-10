FIFA 23: EA leakt vorab Spielmodi zur Fußball-WM

In wenigen Wochen wird die umstrittene Fußballweltmeisterschaft in Katar angepfiffen und auch wenn zahlreiche Menschen sowie Organisationen das Sportgroßereignis boykottieren wollen, so wird Electronic Arts in „FIFA 23“ passende Inhalte anbieten.

Die Weltmeisterschaft auch in digitaler Form

Wie die Entwickler aus Versehen vorab auf der PlayStation 5 gezeigt haben, wird ein Weltmeisterschaftsmodus in die Fußballsimulation kommen. Zwar soll der Modus erst im kommenden Monat offiziell veröffentlicht werden, jedoch sind bereits einige Screenshots aus der PlayStation 5-Version aufgetaucht, die vier Untermodi zeigen.

Demnach werden „FIFA World Cup Live“, „FIFA World Cup Kick-Off“, „Online Tournament“ und „FIFA World Cup 2022“ auf die Spieler warten, wobei 48 Mannschaften zur Verfügung stehen sollen. Dementsprechend wird man mehr als die 32 für das Turnier qualifizierten Nationen in „FIFA 23“ zur Auswahl haben.

Eine offizielle Ankündigung zum Weltmeisterschaftsmodus seitens Electronic Arts lässt jedoch noch auf sich warten. Sobald die Entwickler entsprechende Details mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu FIFA 23:

„FIFA 23“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Wie zuletzt bereits betont wurde, konnte die Fußballsimulation mit Rekordzahlen starten. Mehr als 10,3 Millionen Spieler hatten sich in der ersten Woche auf den Servern eingefunden. Damit konnte man den vorherigen Bestwert um 1,2 Millionen Spieler übertreffen.

🚨 EA have accidentally released the World Cup mode early on Playstation ✅#FIFA23 pic.twitter.com/jnpwjx9tQu — FIFA 23 News (@FUT23News) October 12, 2022

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu FIFA 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren