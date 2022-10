Projekt Z: Publisher gefunden – Der kooperative Zombie-Shooter erscheint für die Konsolen

Vor einigen Monaten kündigte das unabhängige Entwicklerstudio 314 Arts unter dem Namen „Project Z“ einen neuen Zombie-Shooter an.

Wie das Studio heute bekannt gab, wurde mit Modus Games ein Publisher gefunden, der die weitere Entwicklung finanzieren und die Entwickler von 314 Arts in die Lage versetzen wird, „Project Z“ neben dem PC auch für die Konsolen der aktuellen Generation zu veröffentlichen. Wann mit der Enthüllung von neuem Gameplay zu rechnen ist, wurde im Zuge der heutigen Ankündigung leider nicht verraten.

Die Geschichte von „Project Z“ basiert auf einem fiktiven Szenario im Zweiten Weltkrieg. Euch verschlägt es auf eine abgelegene Insel, auf der die deutsche Armee Experimente mit dort gefunden Zombies durchführt, um diese in Soldaten verwandeln und auf das Schlachtfeld schicken zu können.

„Project Z“ versteht sich spielerisch als ein klassischer First-Person-Shooter, in dem ihr euch mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammenschließt, um die von den Zombies ausgehende Gefahr ein für alle Mal zu bannen. „Die Spieler werden verdeckte Pläne entdecken, die mit Projekt Z zusammenhängen – einem von den Nazis formulierten Plan, Zombies in Waffen zu verwandeln, um den Krieg zu ihren Gunsten zu beeinflussen“, führen die Entwickler zur Handlung aus.

„Das Feature-Set von Projekt Z, das bereits über eine treue Fangemeinde verfügt, wird zum Start umfangreich sein. Baue und passe dein Versteck an, stelle Waffen her und verbessere sie, rekrutiere Verbündete, wähle deine Missionen basierend auf dem Handlungsbogen deines Charakters aus, löse sporadische Rätsel, finde versteckte Beute und bekämpfe natürlich Horden von Untoten in mehreren Modi.“

„Project Z“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Videos, die euch einen Blick auf einen älteren Prototypen des Zombie-Shooters ermöglichen, findet ihr auf dem offiziellen Youtube-Kanal von 314 Arts.

