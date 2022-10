Sony-Patent: Haptisches Feedback mithilfe von Ultraschallwellen

Mit einem kürzlich veröffentlichten Patent möchte Sony das haptische Feedback auf die nächste Stufe heben. Beschrieben wird eine "Ultraschallschnittstelle in der Luft".

Sony Interactive Entertainment sorgt regelmäßig für Patentanmeldungen. Und die neuste Idee dieser Art widmet sich einem neuartigen haptischen Feedback, das mithilfe von Ultraschallwellen über die Luft erzeugt wird.

Haptisches Feedback ist bereits in den DualSense-Controllern enthalten, während die patentierte Technologie vorrangig auf Augmented und Virtual Reality abzuzielen scheint. Die kommenden Sense-Controller des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 verfügen bereits über ein Feedback, das allerdings noch ohne Ultraschallwellen arbeitet.

Auch für das Wohnzimmer geeignet

Doch wie funktioniert die neue Technik? „Genauer gesagt, betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung von Ultraschallenergie, um taktile Empfindungen mit den Händen (oder anderen Körperteilen) in der Luft zu erzeugen, wenn ein Benutzer mit Objekten in einer immersiven Computerumgebung interagiert“,

Für die neue Technik spricht laut Sony die recht überschaubare Realisierung, die keine komplexen Installationen erfordert. „Es besteht ein Bedarf an einer haptischen Luft-Schnittstelle, die einen Grad an Realismus vermittelt, […] ohne dass komplexe physische Installationen oder andere kundenspezifische Veranstaltungsorte erforderlich sind“, so das Unternehmen dazu.

Mit einer solchen Technologie würden VR-Spieler ihre Umgebung im Spiel besser wahrnehmen können. Beispielsweise könnte bei der Berührung einer Wand im Spiel per Ultraschallwellen eine Rückmeldung erfolgen, die den Spieler das Hindernis spüren lässt. Er hätte das Gefühl, diese Wand tatsächlich zu berühren, was laut Patent eine breitere Nutzung der Technologie eröffnet.

Ob das beschriebene Feedback jemals zum Einsatz kommt, ist offen. Patente werden von Sony ständig eingereicht und bedeuten nicht zwangsläufig, dass die jeweilige Technologie wirklich zum Einsatz kommt. Allerdings setzt das Unternehmen in der neuen Generation verstärkt auf haptisches Feedback. Und vor allem die PSVR2-Erfahrung könnte von weiteren Neurungen dieser Art profitieren.

PlayStation VR2 wird im kommenden Jahr auf den Markt gebracht. Im ersten Quartal 2023 soll das Virtual Reality-Headset erscheinen. Einen Preis nannte Sony bislang nicht.

