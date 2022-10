Activision Blizzard: CMA wegen Auswirkungen von Zenimax-Akquisition beunruhigt

Während erste Länder der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft grünes Licht gaben, zeigt sich die britische CMA zunehmend über die zu erwartenden Auswirkungen besorgt. Dabei schauen sich die Wettbewerbshüter auch Microsofts Strategie nach der Zenimax-Akquisition an.

Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird vor allem in Großbritannien ausgiebig geprüft. Die zuständige Regulierungsbehörde CMA befürchtet, dass der Deal den Wettbewerb schwächen könnte.

Nicht zuletzt die mögliche Exklusivität von „Call of Duty“ wird kritisch gesehen, wobei das Verhalten von Microsoft nach der Übernahme von Zenimax bzw. Bethesda die Befürchtung aufkommen lässt, dass die Redmonder nach dem abgeschlossenen Deal mit den Activision-Blizzard-Marken ähnlich verfahren werden.

„Dritte haben der CMA mitgeteilt, dass Microsoft davon profitieren würde, wenn die Inhalte von Activision exklusiv für den Game Pass zur Verfügung gestellt würden, und dass dies mit dem Verhalten von Microsoft in Bezug auf frühere Übernahmen, einschließlich der Übernahme von Zenimax Media, übereinstimmen würde, bei der Microsoft sein Versprechen nicht einhielt, die Inhalte von Bethesda weiterhin auf mehreren Stores und Plattformen verfügbar zu machen“,

Hier muss klar unterschieden werden: Zwar blieben bereits veröffentlichte Zenimax- und Bethesda-Spiele wie „Fallout 76“ oder „The Elder Scrolls Online“ den PlayStation-Plattformen erhalten. Bei Neuveröffentlichungen wie „Starfield“ oder „The Elder Scrolls 6“ und anderen Games setzt Microsoft hingegen auf eine Exklusivität.

Auch im Fall von „Call of Duty“ wird befürchtet, dass trotz anhaltender Beteuerungen Wege gefunden werden, PlayStation-Spieler früher oder später auszusperren oder zu benachteiligen.

CMA schaut sich den Xbox Game Pass an

„Call of Duty“ ist die Marke, die am häufigsten als mögliches Hindernis für den Deal genannt wird. Allerdings scheint die CMA die Gefahr etwas breiter zu betrachten und weitet sie auf den gesamten Game Pass aus.

„Die meisten Game Pass-Konkurrenten haben nicht die Popularität und die Bandbreite an Inhalten, die der Game Pass nach dem Zusammenschluss haben würde. In Anbetracht der Bedeutung der Inhalte von Activision könnten aktuelle und zukünftige Konkurrenten, die diese Inhalte nutzen, von jeglichen Abschottungsstrategien betroffen sein“, heißt es weiter.

Auch an dieser Stelle muss differenziert werden. So schreibt die CMA: „Microsofts First-Party-Titel sind bei keinem anderen Multigame-Abonnementdienst als dem Game Pass verfügbar.“ Richtig ist jedoch, dass mehrere ältere Spiele von Bethesda im PlayStation Plus-Abo enthalten sind, was schon allein aufgrund der Exklusivität kommender Spiele, die tatsächlich als First-Party-Titel veröffentlicht werden, keine Option mehr ist.

Ebenfalls ist es erwähnenswert, dass Microsoft seit Jahrzehnten eine wettbewerbsfeindliche und nicht kundenorientierte Unternehmensstrategie mit dem Ziel einer Monopolisierung vorgeworfen wird. Aufgrund einer mehrfachen Verletzung von Wettbewerbsgesetzen musste das Unternehmen wiederholt gemaßregelt werden, darunter für eine wettbewerbswidrige Bündelung verschiedener Produkte.

Microsoft wiederum verweist darauf, dass Sony den Xbox Game Pass auf den PlayStation-Konsolen ablehnen würde und diese Blockade wiederum den Wettbewerb beeinträchtigen würde. Es bleibt also spannend.

