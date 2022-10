Overwatch 2: Fieser Bug stufte Ranked-Spieler schlechter ein, als sie waren

Wer in „Overwatch 2“ gerne im kompetitiven Ranked-Modus unterwegs ist und glaubt, bei den Bewertungsspielen auf einem viel zu niedrigen Rang eingestuft worden zu sein, könnte damit richtig liegen. Wie Blizzard kürzlich in einem Blogbeitrag verriet, war ein fieser Bug an den falschen Zuteilungen schuld.

Am 4. Oktober legte „Overwatch 2“ einen nicht ganz gelungenen Start hin. Zum Launch hatte der Nachfolger von „Overwatch“ etwa mit massiven DDoS-Attacken zu kämpfen. Als die Spieler dann die Server stürmen konnten, sorgte auch der ein oder andere Fehler für lange Gesichter.

Für einen besonders fiesen Bug hat sich Blizzard nun in einem neuen Blogbeitrag entschuldigt. Spieler wurden in der ersten Woche von „Overwatch 2“ in den Bewertungsspielen des kompetitiven Ranked-Modus viel niedriger eingestuft, als sie es eigentlich verdient hätten. Mit Update 3.38 soll dieser Fehler jedoch behoben worden sein.

Bug war für miese Ranking-Ergebnisse verantwortlich

„Unser Team möchte sich dafür entschuldigen, dass viele Spieler in der ersten Woche von Overwatch 2 zu niedrig eingestuft wurden“, schrieb Blizzard in dem Blog. „Wir haben einen Fehler entdeckt, der sich auf die Fertigkeitsbewertungen der Spieler auswirkte, was dazu führte, dass viele Spieler Bronze 5 zugeteilt wurden, obwohl sie eigentlich höher hätten eingestuft werden müssen.“

Diesem Fehler soll jedoch mit dem neuesten Patch für „Overwatch 2“ der Garaus gemacht worden sein. Spieler, die von dem Bug betroffen waren, sollen zudem schneller auf den Rang kommen, auf dem sie eigentlich spielen sollten. So erhalten Nutzer einen Boost, der schneller dabei helfen soll, auf die passende Stufe zu kommen. Spieler, die vor dem neuesten Update 3.38 noch nicht den Ranked-Modus gespielt haben, sollten von dem Fehler auch nicht betroffen sein.

Weitere Meldungen zu „Overwatch 2“:

Zuletzt hatten die Entwickler verraten, dass „Overwatch 2“ in den ersten zehn Tagen nach dem Launch 25 Millionen Spieler anziehen konnte. Dazu erhalten die Nutzer auch einige Entschädigungen für den Probleme beim Launch des Spiels. „Overwatch 2“ ist für PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich und hat seinen Vorgänger komplett ersetzt.

Quelle: Blizzard, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Overwatch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren