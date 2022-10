Gotham Knights: Kooperativer „Heroic Assault“-Modus erscheint nach dem Release

Nachdem der Release um ein paar Tage vorgezogen wurde, wird „Gotham Knights“ in der kommenden Woche für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von WG Games Montreal bekannt gaben, wird es sich bei der Kampagne nicht um das einzige Element von „Gotham Knights“ handeln, das kooperativ bestritten werden kann. Darüber hinaus bereitet das kanadische Studio die Veröffentlichung des „Hero Assault“ genannten Modus vor, der kooperative Scharmützel für bis zu vier Spieler und Spielerinnen unterstützen wird.

Allerdings wird der „Hero Assault“-Modus nicht zum Release von „Gotham Knights“ zur Verfügung stehen. Stattdessen wird er ab dem 29. November 2022 in Form eines kostenlosen Updates für alle Besitzer des Action-Rollenspiels verfügbar sein.

Der „Hero Assault“-Modus wird abseits der Kampagne spielen und erinnert ein wenig an die Horde-Modi von Shootern. Zusammen mit drei anderen Spielern oder Spielerinnen steht ihr in einer Arena vor der Aufgabe, Gegner zu besiegen und vorgegebene Missionen abzuschließen. Insgesamt warten hier 30 Ebenen beziehungsweise Levels darauf, von euch gemeistert zu werden. Welche Belohnungen dabei auf euch warten, wurde bisher nicht verraten.

Man kann aber wohl von den gängigen Extras wie exklusiven Outfits ausgehen. Die Geschichte von „Gotham Knights“ versetzt euch in die fiktive Metropole Gotham City, die von Batmans Tod schwer erschüttert wurde. Ihr übernehmt die Kontrolle über die vier Helden Robin, Batgirl, Nightwing oder Red Hood und macht euch euch daran, den Bewohnern Gotham Citys die Hoffnung zurückzugeben und das organisierte Verbrechen in die Schranken zu weisen. Als Hauptwidersacher der Kampagne fungiert der Court of Owls.

Zudem machen euch weitere bekannte Bösewichte wie Mr. Freeze oder Harley Quinn das Leben schwer. „Gotham Knights“ erscheint am kommenden Freitag, den 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Gotham has thrown down a new gauntlet. Heroic Assault, the free 4-player co-op experience, is coming to #GothamKnights November 29, 2022. Learn more at https://t.co/cDNfcheGrw pic.twitter.com/v3tU7DQvPh

— Gotham Knights (@GothamKnights) October 14, 2022