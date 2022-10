A Plague Tale Requiem: 30FPS & 1440p – Der Nachfolger im Performance-Check

Ab sofort ist das heiß ersehnte Story-Adventure "A Plague Tale: Requiem" für die Konsolen und den PC erhältlich. Was im Nachfolger technisch geboten wird, verrät der erste ausführliche Performance-Check.

Heute veröffentlichten Focus Entertainment und die Entwickler der Asobo Studios mit „A Plague Tale: Requiem“ den Nachfolger zum Überraschungshit „A Plague Tale: Innocence“ aus dem Jahr 2019.

Passend zum heutigen Release dürfen die obligatorischen Performance-Checks natürlich nicht fehlen. Wie aus einem Test hervorgeht, wird „A Plague Tale: Requiem“ sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X in der 1440p-Auflösung und 30 Bildern die Sekunde dargestellt. Auf der Xbox Series S hingegen werden sich die Spieler und Spielerinnen mit 30FPS in der nativen 1080p-Auflösung arrangieren müssen.

Die Ladezeiten bewegen sich auf allen drei Konsolen auf einem Niveau, wobei die Xbox Series X hier minimal die Nase vorne hat.

120Hz-Modus mit positivem Effekt auf die Framerate

Wird auf entsprechend kompatiblen TVs beziehungsweise Bildschirmen der 120Hz-Modus aktiviert, erreicht „A Plague Tale: Requiem“ auf allen drei Konsolen eine Darstellung in 40 Bildern die Sekunde. Allerdings geht aus dem Performance-Check hervor, dass vor allem die PlayStation 5-Fassung des Adventures hier mit unschönen Framerate-Einbrüchen zu kämpfen hat und in Momenten, in denen ihr Xbox Series X-Pendant mit den angepeilten 40FPS dargestellt wird, schon einmal auf Werte bis zu 26FPS einbrechen kann.

Hier besteht laut den Testern also noch ein wenig Nachholbedarf. Ob sich bereits passende Updates, mit denen sich die Entwickler der Asobo Studios der Framerate-Einbrüche von „A Plague Tale: Requiem“ annehmen werden, in Arbeit befinden, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Stellungnahme zu den technischen Defiziten des Nachfolgers steht nämlich noch aus.

„A Plague Tale: Requiem“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Die Geschichte dreht sich um die beiden aus dem ersten Teil bekannten Geschwister Amicia und Hugo de Rune, die nach den Geschehnissen von „Innocence“ nach Südfrankreich reisen und auf einer sagenumwobenen Insel nach einem möglichen Heilmittel für Huogs Krankheit suchen.

