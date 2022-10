A Plague Tale Requiem: Testwertungen der internationalen Presse

Seit dem gestrigen Abend werden die Testberichte zu „A Plague Tale Requiem“ veröffentlicht. Eine Übersicht liefert einmal mehr die Plattform Metacritic, auf der im Fall der PS5-Version bislang knapp über 50 Reviews zusammengetragen wurden.

Insgesamt zeigen sich die Tester zufrieden, auch wenn es bei den Wertungen einige wenige Ausrutscher gibt. Der Metascore liegt bei 84 und wurde von mehreren perfekten Scores beflügelt. Am anderen Ende der Wertungsskala sind The Gamer und VGC mit 50er und 40er Scores anzutreffen.

Das sagt die Presse

Gamingbolt schreibt im Fazit: „A Plague Tale: Requiem erweitert und verbessert seinen Vorgänger in fast jeder Hinsicht und liefert ein gehaltvolles, exzellent ausgearbeitetes, visuell beeindruckendes und durch und durch fesselndes Erlebnis.“

ScreenRant: „A Plague Tale: Requiem ist ein fantastisches Spiel, das seinen Rahmen an den richtigen Stellen durch komplizierte Themen und Horrorelemente erweitert und dabei an das anknüpft, was am Original funktioniert hat, während es seine eigene Stimme behält.“

Destructoid: „Es bietet eine fesselnde Geschichte, anziehende Charaktere, spannende Action-Einlagen und eine atemberaubende Grafik, die zu den besten der Generation zählen. Es wird nicht jeden in seinen Bann ziehen, aber für eingefleischte Fans von Ratten und Resilienz ist A Plague Tale: Requiem absolut überzeugend.“

Weniger zufrieden war die englischsprachige Publikation VGC und schreibt im Fazit: „A Plague Tale: Requiem ist ein manchmal fesselndes Abenteuer, das durch eine schlechte technische Performance und ein einfaches, frustrierendes und sich wiederholendes Gameplay belastet wird.“

Weitere Reviews sind direkt auf der Webseite von Metacritic verlinkt.

Test-Wertungen zu Requiem (Auswahl):

The Enemy – 100

Twinfinite – 100

Gaming Trend – 95

PSX Brazil – 95

Gamingbolt – 90

Hardcore Gamer – 90

Videogamer – 90

Screen Rant – 90

Atomix – 85

PlaySense – 85

Launcher – 80

VG247 – 80

Push Square – 80

CDMagazine – 80

Gamesradar – 80

Metro – 70

The Gamer – 50

VGC – 40

Weitere Meldungen zu A Plague Tale: Requiem:

„A Plague Tale: Requiem“ ist für die Veröffentlichung am 18. Oktober 2022 auf PS5, PC und Xbox Series X/S vorgesehen. Nachfolgend könnt ihr euch vor dem Launch Vergleiche zwischen den PS5- und Xbox Series X/S-Versionen anschauen:

Weitere Meldungen zu A Plague Tale: Requiem.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren