Cyberpunk Edgerunners: Zweite Season geplant? Das sagt CD Projekt

Auf Basis des im November 2020 veröffentlichten Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ von CD Projekt entstand der Anime „Cyberpunk: Edgerunners“, der auf der Streaming-Plattform Netflix angeboten wurde.

Da der Anime sowohl bei den Kritikern als auch den Nutzern sehr gut ankam, stellte sich natürlich schon die Frage, ob möglicherweise eine zweite Staffel folgen könnte. Wie Satoru Honma, der Country Manager von CD Projekt RED Japan, im Interview mit der japanischen Famitsu anmerkte, würde er gerne an einer zweiten Staffel zu „Cyberpunk: Edgerunners“ arbeiten.

Allerdings wurde der Anime von Anfang an als Stand-Alone-Projekt geplant. Folgerichtig ist derzeit keine zweite Staffel geplant, wie Honma ergänzte.

Weitere Animes auf Basis der Cyberpunk-Marke denkbar

„Ich persönlich würde gerne weiterhin mit japanischen Studios zusammenarbeiten, um in Zukunft mehr Anime zu produzieren, auch weil wir sehr gutes Feedback erhalten haben“, führte Honma aus. „Aber nur um das klarzustellen: Cyberpunk: Edgerunners war als eigenständiges Werk geplant. Also gibt es nicht so etwas wie ‚wir arbeiten eigentlich im Hintergrund an Staffel 2‘“.

Möglich wäre laut Honma allerdings, dass auf kurz oder lang an weiteren Animes beziehungsweise einer weiteren Serie auf Basis von „Cyberpunk“ gearbeitet werden könnte, die jedoch für sich und somit nicht mit „Cyberpunk: Edgerunners“ in Verbindung stehen. Spruchreif sei dahingehend aber noch nichts.

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, arbeitet CD Projekt bereits an einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“. Darüber hinaus befindet sich mit „Phantom Liberty“ eine umfangreiche Story-Erweiterung zum düsteren Rollenspiel in Entwicklung, die 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

