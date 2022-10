Like A Dragon Ishin: Auf die Dragon Engine wird verzichtet

Zum ersten Mal in der "Like A Dragon"-Reihe findet die Unreal Engine 4 Verwendung. Warum sich das Ryo Ga Gotoku Studio so entschieden hat, erklärte der Studio-Leiter gegenüber Crunchyroll.

Masayoshi Yokoyama bestätigte, dass „Like A Dragon: Ishin“ auf Basis der Unreal Engine 4 von Epic Games entsteht. Damit verzichtet das Ryo Ga Gotoku Studio auf die Dragon Engine, die bei mehreren „Yakuza“-Ablegern und den beiden „Judgment“-Spielen verwendet wurde.

Kann den Tag nicht ideal darstellen

Warum das Studio auf die selbst entwickelte Engine verzichtet? Laut dem Studio-Chef eignet sich die Dragon Engine nicht besonders gut dafür, den Tag darzustellen. Ihre Stärke liegt vielmehr darin, eine Stadt bei Nacht wiederzugeben. Aus diesem Grund verzichtete das Entwicklerteam schon beim 2014 veröffentlichten Original auf die hauseigene Engine.

„Die Engine wurde entwickelt, um ein nächtliches Mekka zu erschaffen, und ist daher spezieller als andere Engines, was die Darstellung des Neonviertels von Kamurocho und anderer solcher Gegenden angeht. In der Like a Dragon-Serie gab es jedoch keine wirklichen Tagesszenen, so dass wir keine Engine entwickeln mussten, die das kann“, erklärt Yokoyama.

Eine Herausforderung bei der Entwicklung ist die Darstellung von Sonnenlicht, das zum Beispiel durch Fenster fällt. Weil die Unreal Engine 4 solche Grafik-Elemente eleganter darstellen kann, entschied man sich lieber dafür.

Des Weiteren äußerte sich Yokoyama zum neuen Entwicklungsprozess seines Studios. Dadurch sei es möglich, an drei Spielen gleichzeitig zu arbeiten. Er selbst sei dabei als Autor für die Geschichten aller Projekte auf einmal verantwortlich.

„Like A Dragon: Ishin“ soll am 21. Februar kommenden Jahres für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: Crunchyroll

