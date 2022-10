PS5 DualSense Edge: Termin und Trailer zum Pro-Controller

Auch wenn der DualSense-Controller hervorragende Dienste leistet, dürstet es den einen oder anderen Spieler nach einer besseren Performance. Diese verspricht der DualSense Edge Wireless-Controller, der heute einen Termin verpasst bekam.

Erscheinen wird der Pro-Controller demnach am 26. Januar 2023. Vorbestellungen sind ab dem 25. Oktober 2022 möglich, wie Sony auf dem PlayStation Blog bestätigt. Das Unternehmen verweist auf „ausgewählte Anbieter“ und Spieler sollen sich bei ihrem Händler vor Ort erkundigen. Wenig später stellt Sony jedoch klar, dass in Deutschland und in einigen anderen Ländern an diesem Tag lediglich eine Vorbestellung über PlayStation Direct ermöglicht wird.

Spieler, die den DualSense Edge bei anderen Händlern bestellen, müssen ebenfalls geduldiger sein. Denn am 26. Januar 2023 werden lediglich Kunden beliefert, die den Controller hierzulande über PlayStation Direct kaufen. Die Auslieferung über andere Händler erfolgt am 23. Februar 2023.

Günstig ist der Controller nicht. Der DualSense Edge wird für unverbindliche 239,99 Euro verkauft. Weiteres Geld kann in die ersetzbaren Stickmodule investiert werden. Sie erscheinen ebenfalls am 26. Januar 2023 und schlagen mit 24,99 Euro zu Buche.

Zum Vergleich: Der ähnlich ausgestattete Xbox Elite Series 2 kostet um die 180 Euro und ist bei Amazon momentan schon für weniger als 150 Euro zu haben.

Laut Sony verfügt der DualSense Edge über eine „Vielzahl von hardware- und softwarebasierten Personalisierungsoptionen“. Käufer haben beispielsweise die Möglichkeit, eine Neuzuordnung der Tasten vorzunehmen. Eine Feinabstimmung der Stick-Empfindlichkeit und der Trigger, Optionen zum Wechseln zwischen mehreren Steuerungsprofilen und eine eigenständige Benutzeroberfläche auf dem Controller gehören ebenfalls zur Ausstattung des Pro-Controllers.

Lieferumfang des DualSense Edge

Angepasst werden kann der DualSense Edge mit den im Lieferumfang enthaltenen Stickkappen-Sets und den austauschbaren Rücktasten-Sets. Zum Lieferumfang gehören letztendlich:

DualSense Edge Wireless-Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standardkappen

2 hohe Rundkappen

2 niedrige Rundkappen

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebelrücktasten

Steckergehäuse

Schutztasche

Weitere Details zum DualSense Edge sind in einem vorherigen PLAY3.DE-Artikel sowie auf der offiziellen Produktseite des Controllers zusammengefasst. Nachfolgend zeigt ein Video, was das neue Eingabegerät für PlayStation-Pros zu bieten hat:

