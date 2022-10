Die Sims 4: Basisspiel auf allen Plattformen ab heute kostenlos

Im September hatten Electronic Arts und die Entwickler von Maxis bereits bekanntgegeben, dass das Grundspiel der beliebten Lebenssimulation „Die Sims 4“ Free-to-Play wird. Ab heute, den 18. Oktober 2022, ist es nun soweit und das Basisspiel kann auf den Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie auf dem PC kostenlos heruntergeladen werden.

Einstieg in „Die Sims 4“ ist ab sofort kostenlos

Spieler, die das Grundspiel bereits gekauft haben, konnten vom 14. September bis zum 17. Oktober das „Wüstenoase“-Set als Geschenk erhalten. In dem Set sind luxuriöse, von der natürlichen südwestlichen Wüstenlandschaft inspirierte und aus Materialien wie Stein und Holz gefertigte Möbel für den Innen- und Außenbereich enthalten.

Doch das Basisspiel von „Die Sims 4“ ist nur der Einstieg in die beliebte Lebenssimulation. Während das Grundspiel ab sofort kostenlos ist, gibt es zahlreiche Erweiterungen und thematische DLCs, die den Titel um zusätzliche Inhalte und Features erweitern. Und das soll auch so weitergehen, denn wie die Entwickler schreiben, sollen auch in absehbarer Zukunft neue Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen angeboten werden.

Auch für EA-Play- und EA-Play-Pro-Mitglieder gibt es mit dem 18. Oktober einige Änderungen. So soll das Abo ab sofort durch nur für Mitglieder verfügbare „Sims 4“-Bundles bereichert werden. So enthält die „Die Sims 4 EA Play Edition“ das „Die Sims 4 An die Arbeit!“-Erweiterungspack, während die „EA Play Pro Edition“ sowohl das „Die Sims 4 An die Arbeit!-Erweiterungspack“ als auch das „Die Sims 4 Kleinkind-Accessoires-Pack“ umfasst.

Neben dem Free-to-Play-Umstieg gibt es heute jedoch noch mehr Nachrichten für „Die Sims 4“-Fans. So wird heute der Livestream „Behind The Sims Summit“ stattfinden, bei dem die Spieler erfahren sollen, was in naher Zukunft für „Die Sims 4“ geplant ist. Der Stream kann ab 19 Uhr deutscher Zeit über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle verfolgt werden.

Quelle: EA

