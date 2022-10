FIFA 23: UEFA Women’s Champions League hält Anfang 2023 Einzug

Im Vergleich mit den Ablegern der vergangenen Jahre nimmt der Frauenfußball im vor wenigen Wochen veröffentlichten „FIFA 23“ einen größeren Stellenwert ein.

Wie die Verantwortlichen von Electronic Arts und EA Sports bekannt gaben, wird dieser Anfang 2023 weiter ausgebaut. So arbeiten die Entwickler an einer Umsetzung der UEFA Women’s Champions League, deren KO-Phase im nächsten Jahr den Weg ins Spiel finden und euch die Möglichkeit bieten wird, nach dem wichtigsten europäischen Club-Titel im Frauenfußball zu greifen.

Begleitet wird die Veröffentlichung der UEFA Women’s Champions League von international bekannten Frauen-Teams wie Juventus Women, Real Madrid Femenino, Chelsea Women, Manchester City Women, Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine und weiteren Clubs.

„Wir freuen uns sehr, dass die UEFA Women’s Champions League in FIFA 23 integriert wird. Es ist nur logisch, dass der beste Frauen-Klubwettbewerb der Welt Teil des weltweit führenden Fussball-Simulationsspiels wird. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Frauenfussball und eine ideale zusätzliche Plattform für die Sportlerinnen, die zu seinem Erfolg beitragen“, kommentierte EA Sports die Ankündigung der Champions League der Frauen.

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass EA Sports eine mehrjährige Sponsoring-Partnerschaft mit DAZN einging, um der globale Broadcast-Partner der UEFA Women’s Champions League zu werden. Die Partnerschaft beginnt im März, zeitgleich mit dem Start der UEFA Women’s Champions League in „FIFA 23“ und dem Viertelfinale des Wettbewerbs. Im Zuge der Partnerschaft wird Werbung zu passenden EA Sports-Spielen in allen Übertragungen von DAZN zu sehen sein.

„FIFA 23“ erschien im September 2022 für die Konsolen sowie den PC und markiert das Ende der innigen Partnerschaft zwischen EA Sports und der FIFA. Ab dem kommenden Jahr setzt der Publisher bei seinen Fußball-Titeln auf den Namen „EA Sports FC“.

❗️New competition coming to #FIFA23@UWCL arrives in early 2023, the next step in Women’s Club Football 💪 pic.twitter.com/I5UGf8Zav3

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 18, 2022