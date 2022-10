Ghostbusters Spirits Unleashed: Multiplayer-Titel ab sofort erhältlich – Der Trailer zum Launch

Mit „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ steht ab sofort der nächste asymmetrische Multiplayer-Titel der „Predator: Hunting Grounds“-Macher von Illfonic zur Verfügung.

Begleitet wurde der Release vom obligatorischen Launch-Trailer, der euch Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen liefert und euch einen Blick auf die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände ermöglicht, mit denen ihr in „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ auf Geisterjagd geht.

Die ersten Reviews der internationalen Fachpresse sprechen von einem durchaus unterhaltsamen „Ghostbusters“-Abenteuer, das allerdings noch mit kleineren technischen Unzulänglichkeiten und Balancing-Problemen zu kämpfen hat. Auf Metacritic bringt es die PlayStation 5-Fassung auf einen Wert im mittleren 70er-Bereich.

Begebt euch mit Freunden auf Geisterjagd

Während in „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ einer der Spieler beziehungsweise Spielerinnen in die Rolle des Geistes schlüpft und für Schrecken sorgt, stehen die anderen Nutzer in der Haut der Ghostbusters vor der Aufgabe, dem Schrecken Einhalt zu gebieten. Als Geist greift ihr auf verschiedene Tricks und euer Elektroplasma zurück, um Zivilisten oder die Geisterjäger zu erschrecken und so „für den vollständigen Schrecken zu sorgen“.

Gelingt es dem Geist, die Ghostbusters zu verjagen, geht er aus Sieger einer Runde hervor. Die Geisterjäger hingegen greifen auf verschiedene aus den Filmen oder Comics bekannten Technologien zurück, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Zunächst wird der Geist mittels der PKE-Messgeräte aufgespürt. Auch die ikonischen Geisterfallen und Protonen-Packs gehören natürlich zur Ausrüstung der Ghostbusters.

„Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ist unter anderem für die PS4 und die PS5 erhältlich.

