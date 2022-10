Naughty Dog: Portierungen auf den PC ein wichtiger Schritt – PS5 bleibt die primäre Plattform

Anlässlich der Veröffentlichung der "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" für den PC sprachen die Entwickler von Naughty Dog über ihre Zukunftspläne. Auch wenn das Studio in den PC-Umsetzungen der hauseigenen Titel einen wichtigen Schritt sieht, wird die PlayStation 5 auch weiterhin als primäre Plattform der Entwickler angesehen.

Die "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" erschien kürzlich für den PC.

Nach dem PlayStation 5-Release Anfang des Jahres wurde die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ in dieser Woche auch für den PC veröffentlicht.

Genau wie auf der PS5 sind technisch überarbeitete Fassungen der Kampagnen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ beziehungsweise „Uncharted: The Lost Legacy“ enthalten. Angesichts der Veröffentlichung der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ für den PC verlor Naughty Dogs Vizepräsident Christian Gyrling im Gespräch mit dem PlayStation Blog ein paar Worte über die Zukunft seines Studios und bezeichnete die PC-Umsetzungen als einen „entscheidenden und transformativen“ Schritt.

Dank der PC-Versionen wird Naughty Dog laut Gyrling in der Lage sein, die hauseigenen Titel einer größeren Anzahl von Spielern beziehungsweise Spielerinnen zugänglich zu machen und die eigene Zielgruppe spürbar zu erweitern.

Der Fokus liegt nach wie vor auf der PS5

Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass die PlayStation 5 möglicherweise vernachlässigt wird. Ganz im Gegenteil: Wie Gyrling ausführte, sieht Naughty Dog in der PS5 weiterhin die primäre Plattform. Dies mache sich auch daran bemerkbar, dass die PC-Umsetzungen nicht bei Naughty Dog selbst entstehen, sondern in Zusammenarbeit mit anderen Studios realisiert werden. Die PC-Version der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ ging beispielsweise aus einer Partnerschaft mit Iron Galaxy hervor.

„Da Naughty Dog in den letzten Jahren ein besseres Verständnis für Hybrid- und die Home Office-Entwicklung entwickelt hat, bietet die Entwicklung auf dem PC unserem Team Flexibilität darin, wie, wann und wo unsere Titel erschaffen werden. Ähnlich wie die Spieler die Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf dem PC auf einer großen Anzahl von PC-Builds genießen können, können unsere Entwickler von zu Hause oder im Büro an PC-Iterationen auf verschiedener Hardware arbeiten“, ergänzte Gyrling.

Der nächste Naughty Dog-Titel, der den Weg auf den PC finden wird, ist das Remake zu „The Last of Us: Part 1“. Ein konkreter Termin wurde hier allerdings noch nicht genannt.

