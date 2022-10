Overwatch 2: Volle Warteschlangen, weil niemand Support spielen will

In „Overwatch 2“ will kaum ein Spieler die Support-Rolle übernehmen. Das ist kein neues Phänomen, wird den Spielern zufolge jedoch durch 5v5-Matches und die neue Battle-Pass-Progression noch verstärkt.

Wenige Wochen nach dem Start von „Overwatch 2“ scheinen besonders die Support-Spieler frustriert zu sein. In den Foren beschweren sich einige Nutzer derzeit darüber, dass die Rolle keinen Spaß macht. Dafür wird unter anderem das Balancing und die Umstellung von 6v6-Matches zu 5v5 verantwortlich gemacht.

Währenddessen werden die Warteschlangen für ein Spiel immer voller. DPS- und Tank-Warteschlangen sind oft um ein Vielfaches länger als Support-Warteschlangen.

Battle Pass soll die Situation noch schlimmer machen

Am 4. Oktober ist „Overwatch 2“ an den Start gegangen und hat den Erstling „Overwatch“ vollständig ersetzt. Zum Leidwesen einiger Support-Spieler, die derzeit im Blizzard-Forum und auf Reddit ihr Leid klagen. So schreibt der Reddit-Nutzer „TheMeltingPointOfWax“ etwa auf Reddit, dass er es genossen habe, in „Overwatch“ einen Support zu spielen, weil man das Gefühl hatte, sein Team wirklich zu unterstützen. Nun sei jedes Match ein „Renne vor Genji weg“-Simulator.

Auch im Blizzard-Forum sind die bekannten Heiler-Ausschalter Genji und Sombra ein Thema. Viele Support-Spieler hoffen, dass die beiden Charaktere schnell generft werden. Darauf müssen die Nutzer jedoch noch warten, denn Blizzard kündigte an, dass es keine Helden-Änderungen vor Season 2 geben soll.

Doch auch der Wechsel zu 5v5-Matches wird von einigen Spielern in die Mangel genommen: „Support ist unspielbar. Zum ersten Mal überhaupt habe ich heute Abend ein Match verlassen. Jedes Match besteht buchstäblich ständig aus Genji und Sombra und ich kann nichts dagegen tun. Dieses Spiel wurde nicht für 5v5 entwickelt und die Supports wurden nicht dafür gemacht. Bis etwas getan wird, spiele ich nur noch DPS“, schrieb „LegendZach“ im Forum.

Wie ein Reddit-Nutzer anmerkte, gibt es durch die neue Battle-Pass-Progression ein weiteres potentielles Problem, das den Support-Schwund noch verstärken könnte. Während „Overwatch 1“-Spielern alle Charaktere aus dem Erstling in „Overwatch 2“ bereits zur Verfügung stehen, müssen Neulinge diese erst freischalten. Neue Charaktere, wie der neue Support Kiriko, sind für alle Spieler hinter dem Fortschritt im Battle Pass verborgen.

