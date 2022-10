Return to Silent Hill: Neuer Kinofilm mit einem ersten Teaser angekündigt

Return to Silent Hill:

Unter dem Namen "Return to Silent Hill" kündigte Konami gestern Abend einen neuen Kinofilm zur legendären Horror-Serie an. Als Regisseur fungiert ein weiteres Mal Christophe Gans, der die Schrecken der Reihe bereits im ersten "Silent Hill"-Film aus dem Jahr 2006 zum Leben erweckte.

Am gestrigen Abend nahmen die Verantwortlichen von Konami gleich mehrere Ankündigungen zur Horror-Serie „Silent Hill“ vor und bestätigten unter anderem einen neuen Kinofilm.

Dieser wird den Namen „Return to Silent Hill“ tragen und ist aktuell für eine Veröffentlichung im kommenden Jahr vorgesehen. Realisiert wird der Film von zwei alten Bekannten. Wie Konami bekannt gab, werden sowohl Christophe Gans, der Regisseur des ersten „Silent Hill“-Films aus dem Jahr 2006, als auch der seinerzeit verantwortliche Produzent Victor Hadida für die Arbeiten an „Return to Silent Hill“ zurückkehren.

Begleitet wurde die Ankündigung des neuen Films von einem Video, in dem Gans über die Herausforderungen spricht, die mit den Arbeiten an dem Film verbunden sind.

Ein Film für das moderne Publikum

Mit „Return to Silent Hill“ möchten die Entwickler nicht nur die Geschichte des zweiten Spiels aufgreifen. Darüber hinaus geht es darum, einen Film für das moderne Publikum zu erschaffen, wie Gans vor einer Weile klar stellte: „Mir ist bewusst, dass Silent Hill ein sehr großes Videospiel-Franchise und ein Kunstwerk im edlen Sinne des Wortes ist. Die Menschen, die sich Silent Hill ausgedacht haben, haben sehr viel Herzblut hineingesteckt.“

„Für mich war es wichtig, ein Silent Hill für das Publikum von heute zu entwerfen. Es ist klar, dass die heutigen Horrorfilme nicht wie die Horrorfilme von 2006 aussehen. Das ist umso besser. Nicht, dass die Horrorfilme von 2007 nicht gut waren, aber jedes Genre durchläuft eine Evolution.“

Weitere Eindrücke und Details zu „Return to Silent Hill“ werden laut Konami in den kommenden Monaten folgen.

