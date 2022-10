Cult of the Lamb: Blood Moon Festival gestartet – Trailer & Infos

Cult of the Lamb:

"Cult of the Lamb" ist eine Mischung aus Roguelike und Aufbauspiel.

Vom 24. Oktober bis zum 10. November läuft in „Cult of the Lamb“ ein Halloween-Event. Es nennt sich Blood Moon Festival und bringt exklusive Inhalte mit sich.

Nutzt das Licht des Blutmonds

Über zwei Wochen habt ihr die Möglichkeit, im Licht des Blutmonds Kürbisse zu ernten. Dadurch schaltet ihr ein neues Ritual frei, mit dem ihr gefallene Kult-Mitglieder als wandernde Geiste zurück ins Leben holen könnt. Fangt ihr sie alle ein, gibt’s insgesamt drei neue Anhängerformen und vier gruselige Dekorationsteile. Unterstrichen wird das Event übrigens von einem neuen Musikstück.

Um euch einen Eindruck zu vermitteln, hat Devolver Digital einen kurzen Trailer herausgegeben:

Das Indie-Adventure erschien am 11. August dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Im PlayStation Store ist die Cultist Edition gerade 20 Prozent günstiger zu haben. Somit spart ihr immerhin sechs Euro.

Binnen der ersten Woche hat sich „Cult of the Lamb“ stolze eine Million Mal verkauft. Definitiv ein verdienter Erfolg, weil sowohl Presse als auch Spieler vom Roguelike-Titel überzeugt waren.

Darum geht’s im Spiel: Als besessenes Lamm müsst ihr euch euren eigenen Kult aufbauen. Sammelt dafür Ressourcen für den Ausbau eures Dorfes, besiegt verfeindete Sektenführer und führt düstere Rituale durch. Dadurch begleicht ihr eure Schuld bei einem mysteriösen Unbekannten, der euch vor dem Tod gerettet hat.

