Fallout 4: Kostenloses Next-Gen-Update in Arbeit

„Fallout 4“ aus dem Jahr 2015 bekommt im Laufe des nächsten Jahres ein Technik-Upgrade spendiert. Das verkündete Bethesda Softworks in einem Blogartikel, der sich um das 25. Jubiläum der RPG-Reihe dreht.

Verbesserte Darstellung und mehr

Nicht nur die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S, sondern auch der PC werden mit dem kostenfreien Update versorgt. Zu den enthaltenen Funktionen gehören eine 4K-Auflösung, eine höhere Bildwiederholfrequenz, mehrere Bugfixes und Boni für den Creation Club. Mehr Informationen sind nach aktuellem Stand nicht verfügbar.

Der vierte Hauptableger der „Fallout“-Reihe kam im Jahr 2015 für PS4, Xbox One und PC heraus. Nachdem der Hauptcharakter in einem Atomschutzbunker erwacht ist, zieht er hinaus in das postapokalyptische Boston sowie dessen Umland. Das Ziel lautet, euren verschwundenen Sohn ausfindig zu machen.

Die Spieler können zwischen der First-Person- und der Third-Person-Perspektive auswählen. Wegen des Open-World-Settings ist die Spielwelt frei begehbar. Erfahrungspunkte erhaltet ihr, indem ihr neue Areale erkundet und Gegner eliminiert. Steigt ihr im Level auf, könnt ihr eine beliebige Fähigkeit verbessern oder ein Perk freischalten. Dank diesen RPG-Elementen könnt ihr euren Charakter individuell anpassen.

Ein weiteres Gameplay-Element sind die Dialoge mit anderen Charakteren. Hier dürft ihr unter vier verschiedenen Antworten auswählen. Außerdem habt ihr erstmals in der Reihe die Möglichkeit, eine eigene Siedlung zu bauen.

Related Posts

Einen neuen „Fallout“-Teil möchte Bethesda übrigens nach der Veröffentlichung von „The Elder Scrolls 6“ entwickeln. Weil der einst unabhängige Publisher inzwischen zu Microsoft gehört, ist im Gegensatz zu den Vorgängern aber nicht mit einem PS5-Release zu rechnen.

Weitere Meldungen zu Fallout 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren