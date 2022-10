CI Games: Live-Service-Shooter und Survival-Spiel in Entwicklung

Nicht nur an einem neuen "Sniper: Ghost Warrior"-Teil arbeitet CI Games. Geplant sind zudem ein Live-Service-Projekt und ein Survival-Spiel.

Die Entwickler von „Sniper Ghost: Warrior“ haben gegenüber Investoren ihre Pläne für die kommenden fünf Jahre verkündet. Unter anderem arbeitet das polnische Studio an einem Premium-Shooter, der PVE-Gefechte und taktische Elemente enthält. Weil von einem Live-Service-Titel die Rede ist, können sich die Spieler auf eine langfristige Unterstützung einstellen.

Ebenfalls geplant ist eine neue IP, die dem Survival-Genre zuzuordnen ist. Daher lautet der Codename „Project Survive“. Wie die anderen Spiele des Entwicklerstudios wird das Projekt die Unreal Engine 5 von Epic Games nutzen. Die Mitarbeiter der Projektmanagement- und Kreativabteilung arbeiten hierfür mit Batfields zusammen, einem externen Partnerstudio.

Die beliebte „Sniper Ghost: Warrior“-Reihe wird weiterhin fortgesetzt. Allerdings über ein neues Partnerstudio, das mit Underdog zusammenarbeitet.

Globale Strategie wurde weiterentwickelt

Marek Tyminski, der Geschäftsführer von CI Games, über die Unternehmensstrategie: „Mit unserer weiterentwickelten globalen Strategie und Roadmap, die sich auf Premium-Konsolen- und PC-Inhalte konzentriert, stellen wir den anhaltenden Erfolg und das zukünftige Wachstum des Unternehmens sicher. Wir freuen uns darauf, sowohl neue als auch bestehende IPs weiterzuentwickeln und gleichzeitig unser Portfolio in andere spannende Bereiche der Unterhaltung zu diversifizieren.“

Schon im Mai berichtete CI Games über den Stand der Dinge. Dort teilten sie mit, dass sich der neue „Sniper: Ghost Warrior“-Ableger in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Abgesehen von den zwei neuen Projekten befindet sich schon länger ein Reboot von „Lords of the Fallen“ in Entwicklung. Irgendwann nächstes Jahr soll die Veröffentlichung für die aktuellen Konsolen und den PC erfolgen.

