Dying Light 2: Zeitlich begrenztes Halloween-Event voller Belohnungen gestartet

Das Zombie-Actionspiel "Dying Light 2: Stay Human" hat am heutigen Abend ein neues Halloween-Event namens "All Hallow's Eve" voller Herausforderungen und Belohnungen erhalten.

Die verantwortlichen Entwickler von Techland haben bekanntgegeben, dass am heutigen Abend ein neues In-Game-Event für den Zombie-Actiontitel „Dying Light 2: Stay Human“ veröffentlicht. Passend zum in wenigen Tagen stattfindenden Halloween-Fest kann man bis zum 4. November 2022 an „All Hallow’s Eve“ teilnehmen.

Herausforderungen, Belohnungen und mehr

Die Stadt wird passend zum Schauerfest gestaltet, wobei man eine Vielzahl neuer täglicher und wöchentlicher Aufträge, kostenlose Belohnungen sowie globale Ziele erwarten kann, die die gesamte Community miteinander verbinden sollen. Die gesammelten Leckereien dienen sind sowohl Sammelgegenstände als auch Währung zugleich und können bei Baka dem Unglücklichen gegen einige neue Gegenstände eingetauscht werden. Darunter finden sich optische Anpassungen wie ein Monochrome-Filter oder auch spielerische Änderungen wie eine größere Sprunghöhe für Aiden.

Spezielle tägliche und wöchentliche Kopfgeldjagden bescheren euch auch Ranglistenpunkte, mit denen ihr spezielle Halloween-Masken erhalten könnt. Durch die globalen Ziele kann man wiederum die Jack’O-Maske sowie den Talisman des sterbenden Lachens freischalten. Zudem wird am 3. November 2022 ein einzigartiges Bundle in die digitalen Stores kommen, das ein Clownkostüm, eine neue Waffe sowie den Halloween-Paragleiter-Skin beinhaltet und kostenlos angeboten wird. Das Bundle wird jedoch nur bis zum 10. November 2022 verfügbar sein.

Am 10. November 2022 wird wiederum die „Bloody Ties“-Erweiterung für „Dying Light 2: Stay Human“ erscheinen. Hier ist jedoch erst einmal der Trailer zum „All Hallow’s Eve“-Event:

