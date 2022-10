God of War Ragnarök: Spoiler zum Spiel erscheinen „versehentlich“ bei Twitter

Kurz vor dem Release des von vielen Spielern heißerwarteten „God of War: Ragnarök“ kommt es erneut zum Drama. Am vergangenen Wochenende tauchten die ersten Screenshots zum Spiel auf Twitter auf, die die Story spoilern. Die entsprechenden Bilder stammen jedoch nicht etwa aus einem Hack, sondern wurden anscheinend automatisch von der PlayStation 5 auf Twitter geteilt.

Bei dem Nutzer soll es sich angeblich um einen Rezensenten oder YouTuber handeln. Dieser hat die Screenshots mittlerweile zwar wieder gelöscht, die Bilder werden jedoch weiterhin von anderen Nutzern geteilt – und unter anderem auch Spielern aufgezwungen, die Spoiler möglichst vermeiden wollen.

Spoiler kursieren in den sozialen Netzwerken

Wer derzeit noch keine Details zu dem kommenden „God of War: Ragnarök“ wissen will, sollte sich möglichst bis zum Release am 9. November 2022 von Social Media fernhalten. Wie die Kollegen von IGN berichten, sind die am Wochenende veröffentlichten Screenshots zu dem Spiel legitim und sollen Hinweise auf verschiedene erzählerische Entwicklungen im Spiel geben, die von den Entwicklern bisher nicht verraten worden sind.

Der Creative Director von Sony Santa Monica, Cory Barlog, hat kürzlich einen Tweet abgesetzt, der als Antwort auf den kürzlichen Leak gedeutet werden kann. Zwar wurden die Screenshots von dem ursprünglichen Twitter-Account wieder gelöscht, die Bilder werden jedoch noch immer geteilt. Während die gezeigten Szenen etwa auf Reddit gesammelt und analysiert werden, gibt es andere Nutzer, die möglichst vielen Leuten das Spiel vermiesen wollen.

So wird davon berichtet, dass etwa auf Twitter die entsprechenden Hashtags zu „God of War: Ragnarök“ mit den Spoiler-Bildern geflutet werden. Andere Nutzer posten die Screenshots auch einfach nur zufällig unter irgendwelche Twitter-Beiträge. Auf Reddit erzählte jemand davon, dass ihm jemand ungefragt in einer privaten Nachricht bereits die Story von „God of War: Ragnarök“ verraten habe. Der Reddit-Nutzer rät dazu, in der nächsten Zeit in den sozialen Netzwerken die direkten Nachrichten zu ignorieren.

Quelle: IGN, Kotaku, Reddit

