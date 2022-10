PS Plus November 2022: Die 3 kommenden Essential-Spiele sind bekannt

Dass Dealabs die kommenden Spiele für PS Plus Essential-Kunden leakt, ist inzwischen Standard geworden. Heute ist es schließlich ein weiteres Mal so weit: Auf ihrer Webseite sehen wir, welche Titel im November verfügbar sind.

Samurai-Action, LEGO-Abenteuer und Weltraum-Rätsel

Nioh 2 (PS5, PS4)

Im März 2020 erschienen

Genre: Action-RPG

Metascore: 85 Punkte

User-Score: 7,9 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Im Oktober 2016 erschienen

Genre: Action-Adventure

Metascore: 73 Punkte

User-Score: 7,7 Punkte

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Heavenly Bodies (PS5, PS4)

Im Dezember 2021 erschienen

Genre: Puzzlespiel

Metascore: 75 Punkte

User-Score: 7,6 Punkte

Preis im PlayStation Store: 20,99 Euro

Vor allem über „Nioh 2“ werden sich viele Essential-Abonnenten sicherlich freuen. Das Action-RPG steht genau wie alle anderen Spiele von Team Ninja für ein herausragendes Kampfsystem und bietet eine waschechte Herausforderung. Wer es lieber etwas ruhiger angeht, kann in „Heavenly Bodies“ Rätsel im Weltall lösen. Lustige Unterhaltung bietet wiederum die „LEGO Harry Potter Collection“.

Die offizielle Ankündigung macht Sony immer mittwochs, also morgen. Weil die Spiele für PS Plus Essential immer am ersten Dienstag des neuen Monats hinzugefügt werden, ist es am 1. November so weit. Meistens sind die drei Titel schon um elf Uhr vormittags verfügbar. In einer neuen Meldung werden wir dann unverzüglich darüber berichten.

Die nächsten Spiele für PS Plus Extra – die nächsthöhere Stufe – sind zur Monatsmitte zu erwarten. Eine allgemeine Frist gibt es dort nicht, manche Spiele sind sogar dauerhaft Bestandteil des Angebots.

