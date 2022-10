Silent Hill 2 Remake: Entwickler möchten das legendäre Original respektieren

In der vergangenen Woche kündigte der japanische Publisher Konami gleich mehrere neue Projekte auf Basis der Horror-Marke „Silent Hill“ an, die sich bei verschiedenen Studios in Arbeit befinden.

Darunter ein Remake zum ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker „Silent Hill 2“, das beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team entsteht. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung der Neuauflage stellten die Macher von Titeln wie „The Medium“ oder „Blair Witch“ ein Entwickler-Tagebuch bereit, in dem sie auf ihren Ansatz und die von ihnen verfolgten Ziele eingehen.

Wie hervorgehoben wird, wird es Bloober Team in erster Linie darum gehen, die Wurzeln des Horror-Klassikers, der seinerzeit ein ganzes Genre prägte, zu respektieren. Weitere Aussagen des polnischen Studios entnehmt ihr dem angehängten Video.

Ganz ohne Neuerungen beziehungsweise Anpassungen geht es im Fall eines mehr als 20 Jahre alten Videospiels natürlich nicht. Wie bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung verraten wurde, nahmen sich die Entwickler von Bloober Team der Kameraperspektive von „Silent Hill 2“ an und setzen im Rahmen des Remakes auf eine Über-die-Schulter-Kamera. Darüber hinaus wurde das Kampfsystem grundlegend überarbeitet, um für eine moderne Spielerfahrung zu sorgen.

Bei der neu gestalteten Grafik wiederum setzt Bloober Team auf die Unterstützung der Unreal Engine 5, mit der laut offiziellen Angaben für „eine echte Next-Gen-Grafik“ gesorgt werden soll. Exklusiv auf der PlayStation 5 werden die Entwickler zudem Gebrauch von den exklusiven Features des DualSense-Controllers machen und zudem das 3D-Audio-Feature der Sony-Konsole in das Spielgeschehen einbinden, um eine „schaurige Atmosphäre zu erschaffen, bei der der Horror von allen Seiten zu kommen scheint.“

Weitere Meldungen zum Silent Hill 2 Remake:

Einen Termin bekam das Remake zu „Silent Hill 2“ bisher nicht spendiert. Allerdings wiesen die Verantwortlichen von Bloober Team kürzlich darauf hin, dass sich das Projekt in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet und dass Konami schon „bald“ nähere Details zum Release des Remakes nennen möchte.

SILENT HILL 2 is a beloved and timeless classic. No matter how clichéd it may sound, it’s true. This is also the reason why we approach working on the remake with such great care and respect for the original game.

